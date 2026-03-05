Reggio Emilia, per le vie del centro in sella ad una bici rubata: fermato e denunciato

Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia ha consentito, nella mattinata di lunedì, di rintracciare un uomo trovato in possesso di una bicicletta rubata.

L’operazione ha preso il via a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini che avevano denunciato l’effrazione del portone d’ingresso di un edificio in via Emilia San Pietro. Durante l’effrazione erano state rubate due biciclette e un mazzo di chiavi elettroniche da un’auto parcheggiata. In merito a quanto accaduto, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un uomo di 38 anni, nato in Marocco e residente in Italia senza fissa dimora, con l’accusa di ricettazione.

I fatti si sono svolti intorno alle 8:00 del 2 marzo. Due donne hanno richiesto l’intervento delle pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, impegnate nel controllo del territorio, per denunciare il furto avvenuto nella notte. Durante la segnalazione, le vittime hanno fornito una descrizione dettagliata delle biciclette rubate, includendo marca e colore. Le ricerche avviate immediatamente hanno portato i militari a individuare in via Vecchi un uomo intento a condurre una bicicletta che corrispondeva pienamente alle caratteristiche indicate. Fermato e identificato, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è risultato essere il 38enne marocchino senza una residenza stabile.

La bicicletta è stata subito riconosciuta dalla legittima proprietaria e prontamente restituita. Concludendo gli accertamenti, i militari hanno raccolto elementi utili per contestare al sospetto il reato di ricettazione e lo hanno denunciato a piede libero alle autorità competenti. Inoltre, l’uomo dovrà rispondere anche della violazione delle normative sull’immigrazione, poiché sprovvisto di documenti che attestino un regolare permesso di soggiorno. Proseguono intanto le analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dei furti e individuare gli eventuali complici.

L’attività investigativa, attualmente in fase preliminare, proseguirà per ulteriori verifiche ed eventuali decisioni in merito all’azione penale.