Questionario online sul servizio di raccolta rifiuti nei comuni della provincia di Modena dove opera Hera

Adiconsum Emilia Romagna, Federconsumatori Modena ed Udicon Emilia Romagna, nell’ambito del monitoraggio del comma 461 previsto dalla legge 244/2007, che garantisce la partecipazione dei consumatori e la verifica periodica dei parametri contrattuali, nel corso dell’anno 2026 sono coinvolte nel monitoraggio del servizio di raccolta dei rifiuti nei 32 comuni della provincia di Modena dove opera Hera.

Lo scopo del monitoraggio, in particolare, è quello di tutelare i diritti dei consumatori e garantire la qualità dei servizi pubblici erogati. Le Associazioni dei Consumatori coinvolte, per meglio adempiere all’onere assunto, nei prossimi giorni procederanno con la somministrazione a cittadini e cittadine dei 32 Comuni coinvolti di un questionario online, che si caratterizza per la sua semplicità.

I dati raccolti saranno utilizzati dalle Associazioni dei Consumatori nell’ambito del monitoraggio che si svilupperà, tramite Atersir, nel corso del 2026.

La rilevazione delle associazioni dei consumatori ha la finalità di analizzare il grado di soddisfazione dei consumatori relativamente al livello di pulizia del territorio comunale di residenza, del modello di raccolta e del servizio fornito, nonché del sistema tariffario applicato, per meglio comprendere il grado di conoscenza del singolo consumatore.

Una volta raggiunto un numero di risposte adeguato, verrà elaborato un quadro generale che consentirà alla Associazioni dei Consumatori di dialogare con Hera ed Atersir sia rispetto ai punti di forza che ai punti di debolezza che risulteranno maggiormente evidenziati dagli abitanti dei Comuni della provincia di Modena. Proprio in un’ottica di miglioramento dei servizi, e di partecipazione dei cittadini, è molto importante rispondere al questionario, disponibile anche sui siti e i social di Adiconsum Emilia Romagna, Federconsumatori Modena ed Udicon Emilia Romagna.