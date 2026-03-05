Nuove telecamere a Fiorano Modenese: potenziata la rete di videosorveglianza

Prosegue a Fiorano Modenese la realizzazione del progetto di videosorveglianza voluto dall’Amministrazione, che mira a rendere più sicuro il territorio fioranese, offrendo alle forze dell’ordine ulteriori strumenti per monitorarlo.

A fine marzo saranno 17 le nuove telecamere nuove installate nel primo trimestre 2026: 7 nel parcheggio del polo scolastico di via Ghiarella, 8 presso il cimitero di Fiorano e 2 che saranno installate a fine mese a Villa Cuoghi.

Questi dispositivi si aggiungono alle quattro telecamere di contesto e ai varchi di lettura targhe installati lo scorso anno e anche alle diverse telecamere che, in collaborazione con Hera, si stanno installando sul territorio per prevenire l’abbandono dei rifiuti.

In particolare, grazie alla convenzione con il gestore dei servizi cimiteriali, è stato possibile installare 8 telecamere ad alta risoluzione, all’interno del cimitero di Fiorano, posizionate in modo da favorire il monitoraggio puntuale di tutti gli accessi e permettere di verificare ogni transito sospetto. La configurazione dei dispositivi garantisce la copertura di ampie zone, dei percorsi pedonali e perimetrali, riducendo le aree d’ombra, per tutelare al meglio l’area e i visitatori.

“Da tempo i cittadini sollecitavano maggiore attenzione sulla sicurezza e i controlli nei nostri cimiteri. Siamo molto soddisfatti di poter annunciare, avendo rispettato i tempi che ci eravamo dati, l’installazione di un impianto di videosorveglianza al cimitero di Fiorano nell’interesse della nostra comunità.”, dichiara il sindaco Marco Biagini.