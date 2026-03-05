Nuova mensa alle “Caduti per la Libertà”, struttura che cresce assieme ai bambini

Una struttura che cresce assieme a coloro che ne saranno i primi e principali fruitori. In questi giorni gli alunni della scuola “Caduti per la Libertà”, assieme ai loro insegnanti, stanno visitando il cantiere in costruzione della nuova mensa: un fabbricato di circa 285 mq, collegato direttamente all’atrio della scuola attuale ma con accessi indipendenti per i servizi, migliorando sensibilmente l’organizzazione del tempo pieno.

L’opera, che ha un costo di circa 850.000 euro interamente finanziati dai fondi del PNRR, sarà ad alta efficienza energetica, dotato di un impianto fotovoltaico in copertura e costruito secondo le più recenti norme antisismiche.

“Il nuovo spazio – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sassuolo Maria Raffaella Pennacchia – sarà si una mensa, ma anche uno spazio poliedrico: un grande spazio-servizio che potrà essere utilizzato per la scuola come un ambiente aperto al quartiere. Potrà trovare davvero la sua massima vita nell’ospitare anche esposizioni, nell’orario extrascolastico. Occupa sì una parte del giardino esterno, ma ne mantiene l’utilizzo, quindi lascia il percorso intorno alla scuola del giardino esistente. Dotare anche questa scuola di uno spazio bello, poliedrico, aperto e il più possibile versatile è sempre stato uno degli obiettivi del progetto che abbiamo in mente di realizzare”.

“Grazie alla collaborazione con l’architetto Andrea Oliva – ha aggiunta l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni – e grazie anche alla collaborazione con la ditta costruttrice, abbiamo portato i bambini della terza, della quarta e della quinta della scuola ‘Caduti per la Libertà’ a visitare il cantiere della loro nuova mensa. Un’esperienza, secondo me, molto interessante anche per permettere ai ragazzi di vedere come nasce, come cresce la loro scuola e quali sono anche le tecniche costruttive che permettono a un edificio di essere confortevole e rispondente a tutte le norme antisismiche. È un’esperienza molto interessante per i ragazzi, non capita tanto spesso e siamo molto lieti di aver potuto offrire questa possibilità di conoscenza sul luogo ai nostri ragazzi”.