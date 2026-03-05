Maranello Nuoto sfida l’Italia a squadre: 2° posto al debutto del Team Lifesaving Challenge

Il 1° Trofeo Team Lifesaving Challenge è una creatura della SA-FA 2000 di Torino: l’idea semplice e coraggiosa insieme, era radunare le migliori sedici società italiane e farle sfidarsi in un campionato a squadre sul modello della Coppa Brema, due atleti per gara, staffette comprese, tempi trasformati in punti. L’adesione finale si è fermata a otto club, ma la qualità non è mancata e il programma, con batterie al mattino e finali al pomeriggio, non ha lasciato un momento di respiro agli atleti.

Maranello Nuoto ha chiuso seconda con 751 punti, alle spalle dei padroni di casa della SA-FA 2000 (786 punti). Soli 3 punti dividono invece i gialli dal terzo posto dei Vigili del Fuoco Giovanni Salza (748): una classifica cortissima, decisa davvero solamente all’ultima gara.

“Molto, molto bravi” chiosa coach Sfondrini “sia i ragazzi che le ragazze”, ma tra i gialli emergono Andrea Dallari che ha vinto i 100 manichino pinne in finale (45.43) e ha chiuso 2° nel 200 superlifesaver (2’09.39). Riccardo Bartolacelli ha portato a casa il 2° posto nei 200 nuoto con ostacoli (1’59.32, a un decimo dal vincitore) e nel 50 trasporto manichino (30.38). In campo femminile Nicole Carzacchi ha raccolto un 2° posto nel 200 superlifesaver (2’29.35) e un 3° nei 200 ostacoli (2’18.85). Arianna Blasi ha dominato la batteria della 100 manichino pinne torpedo (1’02.60) e ha chiuso 2^ in finale (1’01.57).

Il format a squadre ha esaltato anche la profondità del gruppo che ha visto le prove di squadra ad altissimo livello. La 4×50 ostacoli femminile ha conquistato il secondo posto in finale (2’00.23), la 4×50 mista femminile il terzo (1’49.03), la 4×50 ostacoli maschile il terzo (1’48.22) e la 4×25 manichino femminile il secondo (1’25.04). La ciliegina sulla torta è arrivata dalla line throw con Sofia Ingrami e Giorgia Biondi vincenti in finale con un netto 12.96.

A 35 punti dalla vittoria e 3 sopra il terzo posto: Maranello torna a casa con un secondo posto pesante e la consapevolezza di potersela giocare con chiunque. Il Team Lifesaving Challenge è un format che funziona e chissà che la FIN non decida di renderlo una reale caccia allo scudetto.