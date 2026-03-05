Manutenzioni straordinarie sulla rete stradale principale di Reggio Emilia per 1,2 milioni di euro

La Giunta comunale ha deliberato il progetto esecutivo della prima tranche di opere di manutenzione straordinaria della segnaletica e della rete stradale di Reggio Emilia, per un valore complessivo di 1.200.000 euro. Gli interventi si inseriscono in un pacchetto più ampio previsto dal Bilancio 2026-2028, che prevede per l’anno 2026 un investimento complessivo di 3 milioni di euro.

I lavori relativi a questo primo stralcio, che si tradurranno in cantieri a partire dal prossimo giugno, si concentreranno sul ripristino del manto stradale ammalorato, con la posa di nuovi asfalti, e sul rifacimento della segnaletica orizzontale, ossia strisce di margine, attraversamenti pedonali, precedenze e stop. Saranno 7 i tratti di viabilità interessati in ambito urbano e nel forese, nelle frazioni di Bagno e Cella, per un totale di circa 6 chilometri e 45.074 metri quadrati.

“Continuiamo a investire nella cura dello spazio pubblico, in particolare in opere di manutenzione straordinaria che permetteranno di migliorare la percorribilità e la sicurezza stradale della rete viaria comunale – dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Lanfranco De Franco – I lavori approvati quest’oggi rappresentano la prima tranche di un piano di manutenzione più ampio che vedrà un investimento per l’anno 2026 di 3 milioni di euro su strade principali e secondarie che presentano criticità dovute al traffico e all’azione degli agenti atmosferici, e che per questo richiedono una serie di interventi più importanti”.

In particolare saranno oggetto di cantiere i seguenti tratti:

– via Fratelli Cervi, nella parte est della via tra le rotonde di via Hiroshima e di via Fratelli Bandiera, per una lunghezza di 1.100 metri e uno sviluppo di 10.552 metri quadrati;

– via Cipriani, tra le due rotatorie con viale Martiri di Piazza Tien An Men e via Cafiero, per una lunghezza di 230 metri e uno sviluppo di 1.656 metri quadrati;

– via Gramsci, nel tratto compreso tra la rotatoria per la stazione Av e quella di via Don Leuratti, per una lunghezza di 910 metri e uno sviluppo di 8.465 metri quadrati;

– viale Martiri di Piazza Tien An Men, nella porzione centrale della sede stradale, in corrispondenza di via Adige lungo la direzione di marcia verso Parma, interessando l’intera larghezza della carreggiata, per una lunghezza di 840 metri e uno sviluppo di 5.950 metri quadrati;

– via Vico, nella parte residenziale tra via Cella all’Oldo e via Spartaco, per una lunghezza di 920 metri e uno sviluppo di 6.624 metri quadrati;

– via Dalmazia, lungo tutta lo sviluppo longitudinale, per una lunghezza di 560 metri e uno sviluppo di 3.864 metri quadrati;

– via Beziera, a Bagno, lungo tutta lo sviluppo longitudinale, per una lunghezza di 1.325,7 metri e uno sviluppo di 7.963 metri quadrati.

Partiranno invece già tra fine marzo e i primi giorni di aprile, con risorse del Bilancio 2025, le asfaltature previste dal terzo stralcio del Piano di manutenzione straordinaria 2025, la cui realizzazione è stata posticipata a causa del maltempo. In particolare i tratti interessati sono: via Cella all’Oldo, via Bassetta, via Ferri, Via Ginzburg, via Asseverati, via Manzotti, via del Bosco e i due parcheggi del Palahockey e di piazzale Catellani. L’investimento per questi lavori è di complessivi 650 mila euro.