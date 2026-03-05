L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia in merito al procedimento giudiziario che vede coinvolto un medico ortopedico

In merito al procedimento giudiziario che vede coinvolto un ortopedico dell’Ospedale di Guastalla, la Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia esprime profonda amarezza per la gravità dei fatti contestati e ribadisce la massima collaborazione alle attività di indagine in corso da parte della magistratura.

La vicenda nasce infatti da una segnalazione scritta di un cittadino, in seguito alla quale l’Azienda sanitaria ha informato le autorità competenti.

Ci preme esprimere vicinanza e solidarietà agli oltre 7000 professionisti e operatori sanitari che lavorano quotidianamente nelle nostre strutture, oltre naturalmente a ribadire il patto di fiducia stretto con i cittadini e la comunità.

La Direzione, infine, informa che l’attività dell’unità operativa non subirà modifiche, né ricadute in termini di qualità e tempestività nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.