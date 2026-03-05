La scrittrice Elena Bosi ospite della Banca del Tempo di Bomporto

Sarà un otto marzo all’insegna della cultura quello promosso dalla Banca del Tempo di Bomporto col patrocinio del Comune. È infatti la scrittrice Elena Bosi l’ospite della serata “Metà del cielo, metà del mondo” in programma venerdì 6 marzo alla Casa della Legalità di Sorbara, in piazza dei Tigli, dalle 19.30 in poi, a ingresso gratuito.

L’autrice del romanzo di successo “Mio padre è nato per i piedi” converserà con il pubblico mentre Sandra Paltrinieri leggerà brani del romanzo. Dopo il buffet predisposto dalle socie della Banca del Tempo sono previsti, dalle 21 in poi, l’intervento di Lara Ferrari dell’associazione Donne e Giustizia e un momento musicale con Marzia Ragni e Daniela Cavicchi.

La serata si concluderà con il consueto swap party e tante risate.

Un piccolo omaggio è previsto per tutti i partecipanti.