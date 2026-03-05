“Hackaton Paggerie”: sabato un’intera giornata per disegnare il futuro della struttura sassolese

Un evento innovativo che si sviluppa nell’ambito di una giornata, in cui i partecipanti lavoreranno in gruppi per sviluppare una proposta di idee e gestione per le Paggerie, con il supporto di mentor esperti.
Si svolgerà sabato prossimo, 7 marzo, per tutto il giorno “Hackaton Paggerie”, l’appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto PA.GE. – Paggerie Generazione Comune con il sostegno di Fondazione di Modena, per raccogliere idee e progetti sul futuro delle Paggerie di Sassuolo.
Il programma della giornata prevede
- alle ore 9 – accoglienza e registrazioni;
- ore 09,30 – Inspirational Speech con Dario Diggi (DumBO, Bologna)
- ore 10,15 – Presentazione degli Spazi Giovanili del Distretto Ceramico
- ore 11,30 – Sopralluogo alle Paggerie
- dalle ore 12 alle ore 18 – Non-Stop Ideas Generation: Le idee non restano parole. Si prendono, si smontano, si ricompongono! In squadra si sperimenta, si prova, si immagina senza paura di sbagliare. Non è teoria. È il primo passo per dare forma a ciò che potrebbe davvero accadere nelle Paggerie.
- Dalle ore 18 alle ore 19,30 si terrà la presentazione dei concept e premiazione
- Alle ore 19,30 il Closing Party: aperitivo e Dj Set con Moninga
Possono partecipare gruppi di amici, associazioni, collettivi, singoli… chiunque abbia voglia di mettersi in gioco (a prevalenza under35)!
Per iscriversi c’è ancora tempo, compilano il form presente a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrS_WhieRUYIMBAR99jM8j4HULL4UJTgwKUQFReYptzijRQg/viewform