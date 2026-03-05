Giorno dei Giusti: le iniziative di Alma Finalis e Amministrazione Comunale

Sabato 7 e domenica 8 marzo si svolgeranno due importanti iniziative promosse da Alma Finalis con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, per onorare la memoria dei Giusti tra le Nazioni, la cui ricorrenza cade il 6 marzo.

Sabato 7 marzo, alle ore 21.00, nell’aula magna della Scuola Secondaria di Primo Grado Cesare Frassoni, in viale della Rinascita, in collaborazione con Pro Loco Finale Emilia, viene presentato lo spettacolo “La luce danza irrequieta”, dedicato alla storia inedita di Carla Simons, il cui diario è stato riscoperto casualmente in un archivio di Bologna e riportato alla luce dopo anni di silenzio.

La voce dell’attrice Irene Guadagnini, la musica dei Bruskers Guitar Duo (Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi) e della Young Guitar Orchestra della Fondazione Scuola Di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli accompagneranno il racconto della sua storia.

Domenica 8 marzo, dalle ore 9.30, per il terzo anno, Alma Finalis propone la passeggiata storica “Le vie dei Giusti” per le strade di Finale Emilia, con soste davanti alle abitazioni delle famiglie finalesi che aiutarono il Giusto tra le Nazioni Don Benedetto Richeldi nel salvataggio di 10 ebrei stranieri al confino nella nostra città. Ritrovo in via Trento Trieste 22, alle ore 9.30. Per la prima volta, l’iniziativa è inserita nel programma di Fondazione Gariwo.