Giornata internazionale della donna, le iniziative a Bologna e nei comuni della città metropolitana

In occasione della Giornata internazionale della donna, si moltiplicano le iniziative culturali e di sensibilizzazione, componendo un calendario che copre tutto il mese con l’intento di valorizzare il ruolo e il contributo delle donne in ogni ambito culturale e sociale, fare il punto sulle politiche e i servizi esistenti e sensibilizzare rispetto ai cambiamenti ancora necessari per una reale parità di genere.

La campagna di comunicazione istituzionale di Comune e Città metropolitana è già visibile in città con le grafiche realizzate da Angelo Primerano e Caterina Gerbino del corso di Design Grafico / Accademia di belle arti di Bologna nell’ambito del progetto Poster of the City a cura di Danilo Danisi.

Qui le declinazioni grafiche: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-wXq_NO1dKY10s2Q9c2adBl2K7YZh7v

Lunedì 9 marzo alle 13, in sala del Consiglio a palazzo d’Accursio, si terrà la seduta solenne del Consiglio comunale dedicata all’8 marzo. Dopo i saluti e l’introduzione della presidente del Consiglio Maria Caterina Manca, interverranno Elena Musiani, storica dell’Archivio di storia delle donne e Giancarla Codrignani, ex parlamentare, scrittrice. In conclusione interverrà il sindaco Matteo Lepore. La seduta sarà in streaming sul canale YouTube del Consiglio comunale.

Si è concluso l’iter di approvazione del Bilancio di Genere 2025 del Comune di Bologna, relativo all’annualità 2024. Strumento di analisi, programmazione e rendicontazione delle politiche pubbliche, il bilancio di genere consente di valutare come l’impiego delle risorse comunali produca effetti differenziati su donne, uomini e persone con altre identità di genere. L’edizione di quest’anno è molto ricca e si citano tra i principali contenuti un’analisi dei dati sulla parità di genere all’interno dell’Amministrazione, la prima riclassificazione in ottica di genere del consuntivo di contabilità analitica, il monitoraggio dell’attuazione del progetto “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla”, i risultati della rilevazione effettuata sull’applicazione delle linee guida sul linguaggio rispettoso delle differenze di genere e l’analisi dei dati provenienti dalle rendicontazioni dei progetti sostenuti attraverso il Patto generale di collaborazione LGBTQIA+.

Qui il documento:

https://www.comune.bologna.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-supporto/bilancio-genere

Il Bilancio di genere verrà discusso in Commissione consiliare Parità e Pari opportunità, su iniziativa della presidente Porpora Marcasciano, nella seduta del 25 marzo alle ore 14.30, con diretta streaming sul cnaale YouTube del Consiglio comunale: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Prosegue l’impegno del Comune per promuovere il rispetto e le pari opportunità con un ampio programma di attività e laboratori nelle scuole cittadine grazie ai Fondi PN Metro plus per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Le iniziative hanno coinvolto finora circa 2.000 studentesse e studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria e circa 150 educatori, educatrici e docenti, impegnati anche in percorsi di formazione.

Per raccontare e restituire il lavoro svolto, l’Ufficio pari opportunità ha realizzato un video in collaborazione con l’agenzia BLQrew e alcune associazioni della rete.

Il video è stato ideato con il contributo delle volontarie e dei volontari del servizio civile che hanno collaborato con l’ufficio nel 2024/2025 ed è rivolto a famiglie, giovani, insegnanti e a tutta la cittadinanza interessata.

Qui il video: https://youtu.be/PSLn5GPJt4U

“Anche quest’anno – dichiara la vicesindaca Emily Clancy, con delega alle Pari opportunità e responsabile del Piano per l’Uguaglianza metropolitano – il Comune e la Città metropolitana di Bologna si animano di moltissime iniziative ed eventi in occasione dell’8 marzo Giornata internazionale della donna. La vivacità del nostro territorio rispecchia un impegno e un’attenzione che restano vivi 365 giorni l’anno, nella società civile e nelle istituzioni, per la parità, le pari opportunità, la valorizzazione e il rispetto delle differenze, il protagonismo di tutte e di tutti. Non a caso “L’OTTO SEMPRE” è lo slogan che contraddistingue la campagna visuale, a cura delle studentesse e degli studenti dell’Accademia di Belle Arti, che in questi giorni colora le strade di Bologna”.

Le iniziative culturali e di sensibilizzazione

Lo sguardo quest’anno, in cui ricorre l’80 anniversario del diritto di voto alle donne in Italia, percorre la lunga storia del suffragismo e si allarga, in un momento di grande tensione internazionale, alla condizione delle donne in Iran e nei campi profughi Palestinesi, fino a toccare le nuove sfide dei servizi locali per rispondere ai bisogni delle donne. Ecco le segnalazioni degli eventi principali.

Qui il calendario delle iniziative nei Comuni della Città metropolitana

Qui il calendario delle iniziative nel Comune di Bologna

Inaugura venerdì 6 marzo alle 17, Risvolti. L’altro Iran, mostra fotografica a cura di Loredana Foresta dal 6 al 16 marzo nella Manica Lunga di palazzo d’Accursio (da lunedì a sabato: 7.30 – 18.30; domenica: 9-18.30). All’inaugurazione interverranno: la vicesindaca Emily Marion Clancy; Rita Monticelli, consigliera delegata del Sindaco per i diritti umani e il dialogo interreligioso e interculturale; Cristina Demaria, Università di Bologna; Loredana Foresta, fotografa e curatrice mostra e Sohyla Arjmand, attivista iraniana. Al termine letture di Sanam Naderi poetessa e scrittrice iraniana.

La mostra, un progetto realizzato con il contributo delle iraniane residenti in Italia e volontarie del movimento Donna Vita Libertà, è “dedicata a tutte le donne attive nel promuovere un cambiamento radicale in patria, che con coraggio si espongono in prima linea noncuranti dei rischi. Come donne, rappresentano la parte della popolazione più vessata dal regime, appiattite ormai da decenni in un ruolo secondario e private della facoltà di scegliere; ma come tali, incarnano anche la forza propulsiva del rinnovamento nella lotta per un Iran civile e democratico”.

Info: https://www.culturabologna.it/events/risvolti-l-altro-iran

Fino a domenica 8 marzo, dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19, l’associazione Armonie espone a Villa Paradiso, in via Emilia Levante 138, la mostra fotografica dal reportage di Mirca Garuti, “La vita delle donne palestinesi nei campi profughi”.

Dal 5 al 15 marzo, il Dipartimento educazione, istruzione e nuove generazioni, via Cà Selvatica 7, distribuirà dei volantini da cui sarà possibile staccare titoli di classici firmati da grandi autrici di ieri e di oggi. È l’iniziativa “Sorelle di Carta”: la forza di leggersi da un continente all’altro.

Numerose iniziative educative saranno anche nei Centri Bambini e Famiglie Tasso inventore e Salotto delle Fiabe.

Info: https://www.bolognazerodiciotto.it/

Per tutto il mese di marzo, il Centrolame di via Marco Polo 3 ospita una mostra a cura di Casa delle donne per non subire violenza.

Dal 5 mar 2026 al 10 gen 2027, la Galleria Modernissimo in piazza Re Enzo, ospita VIVA VARDA! Il cinema è donna, mostra monografica dedicata alla prima regista donna insignita dell’Oscar alla carriera e vincitrice a Cannes, Venezia, Berlino e Locarno: film, foto, costumi, installazioni. Il mondo di Agnès Varda tra fotografia, cinema, creatività artistica, impegno politico. E i gatti.

La mostra, a cura di Florence Tissot, con la direzione artistica di Rosalie Varda) è prodotta dalla Cineteca di Bologna e La Cinémathèque française, con il sostegno istituzionale di Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura, in collaborazione con Ciné-Tamaris, è in stretto dialogo con la mostra Agnès Varda. Qui e là, tra Parigi e Roma, allestita a Villa Medici a Roma dal 25 febbraio al 25 maggio.

Qui info: https://cinetecadibologna.it/programmazione/mostra/viva-varda-il-cinema-e-donna/

Domenica 8 marzo, alle 11 all’Auditorium Manzoni, il Teatro Comunale celebra la Giornata internazionale della donna con un concerto che attraversa il teatro musicale italiano ed europeo ponendo al centro figure femminili protagoniste di storie di libertà, ribellione e autodeterminazione. Danila Grassi, al suo debutto sul podio dell’Orchestra della fondazione lirico sinfonica felsinea, dirige un programma che comprende: l’Ouverture dalla Medée di Cherubini, l’intermezzo di Manon Lescaut di Puccini, la Sinfonia di Giovanna D’Arco di Verdi, le Suite n. 1 e 2 da Carmen di Bizet. Ad aprire il concerto invece le Danse sacrée e Danse profane per arpa e orchestra di Debussy, che vedono impegnata come solista la prima arpa dell’Orchestra del TCBO Cinzia Campagnoli. Info e biglietti: https://www.tcbo.it/eventi/concerto-per-la-giornata-internazionale-della-donna/

Martedì 10 marzo, alle 18, nella piazza Coperta di Biblioteca Salaborsa, si terrà la presentazione del libro “L’8 marzo spiegato a mio figlio. 80 anni di voto delle donne descritto da Simona Lembi” (Pendragon). Nel tempo in cui la partecipazione al voto tocca i minimi storici, questo libro invita a riscoprire le radici di un diritto conquistato, non concesso: il voto alle donne. Intervengono: Simona Lembi, Gianni Cuperlo, Matteo Lepore, Elena Maggio.Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/l-8-marzo-spiegato-a-mio-figlio-80-anni-di-voto-delle-donne

Domenica 15 marzo, dalle 15 alle 18, al Centro Interculturale Zonarelli in via Sacco 14, Donne al Centro: incontri e storie di migrazione. L’associazione Hermanas Mirabal organizza un incontro tra donne con background migratorio per esplorare esperienze di migrazione al femminile.

Martedì 24 marzo, dalle 16.30 alle 19.30, in sala Tassinari a palazzo d’Accursio, si terrà l’incontro “Dipendenze e violenza di genere: primi passi per capire il fenomeno”, la presentazione della ricerca realizzata dal settore Salute, Benessere e Autonomia della Persona, nell’ambito di Città sane.

Qui il modulo d’iuscrizione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd24ANjKg7OJug50hveENZuF798Pr2sWkohdO9OCqSdENdO5Q/viewform

Venerdì 27 marzo, al DAS – Dispositivo Arti Sperimentali in via del Porto 1/2, la performance Cat care calling, di Raffaella Menchetti e Giselda Ranieri, nell’ambito della rassegna Collagene e del progetto Medusa: strumenti e reti per contrastare la violenza sessuale, offre una prospettiva inedita su una tipologia di molestia molto diffusa, il cat calling.

Le iniziative del Settore Musei Civici Bologna si concentrano il 7 e 8 marzo con omaggi a donne artiste e percorsi dedicati, qui tutto il programma: https://www.museibologna.it/schede/8-marzo-2026-giornata-internazionale-della-donna-5084/

Tra queste, si segnala la pubblicazione, domenica 8 marzo, di due nuovi video monografici nella playlist Figure Femminili Felsinee del canale YouTube Storia e Memoria di Bologna, che raccoglie complessivamente 54 video dedicati a figure femminili.

Protagonista del primo contributo è la pittrice Lea Colliva (Bologna, 1901 – Bologna, 1975), di cui Francesca Sinigaglia, direttrice del Museo Ottocento Bologna, traccia la vicenda artistica che cambia ed evolve nel tempo, fino a trovare la propria identità in una forma inaspettata e apparentemente lontana dalle sue origini. Il secondo è dedicato alla pittrice e scultrice Clarice Vasini (Bologna, 1732 – Bologna, 1823), raccontata dalla storica dell’arte e scrittrice Ilaria Chia.

Anche le biblioteche comunali di Bologna propongono una serie di iniziative per tutto il mese di marzo. Oltre a incontri, conferenze, presentazioni, vengono proposte bibliografie dedicate e vetrine con selezioni di testi a tema.

Qui tutto il programma:

https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-per-tutti/8-marzo-giornata-internazionale-della-donna-2026

Tra queste si segnalano: La Regina del Mistero: l’enigma di una donna straordinaria venerdì 6 marzo alle ore 18 in Salaborsa (Sala conferenze), evento dedicato ad Agatha Christie a cura delle lettrici del Circolo del giallo; giovedì 12 marzo, alle ore 17.30, alla Biblioteca J.L. Borges l’incontro con Emilia Testa che presenta il suo libro Stavamo solo imparando la vita (Giovane Holden Edizioni, 2025).

Venerdì 6 marzo alle 20.30, al Teatro degli Angeli, Nina: Confessione di una donna qualunque, di e con Chiara Piscopo. Musiche originali Umberto Cavalli

Info: https://www.culturabologna.it/events/nina-confessione-di-una-donna-qualunque

Riprendono domenica 8 marzo, le visite guidate gratuite su prenotazione Figlie dell’Alma Mater, un percorso pensato ad hoc sull’importante contributo femminile all’interno dell’Ateneo bolognese, primo al mondo ad aver conferito una cattedra a una donna. Laura Bassi, Clotilde Tambroni, Maria dalle Donne, Anna Morandi e molte altre raccontano il loro vissuto e la loro carriera a Palazzo Poggi, via Zamboni 33.

Qui le info: https://www.culturabologna.it/events/figlie-dell-alma-mater-2026

Domenica 8 marzo alle 21, al Teatro del Baraccano, “Metamorfosi bestiali”, concerto dell’Ensemble vocale Flos Musicae Giorgio Musolesi direttore. Qui le info: https://www.culturabologna.it/events/metamorfosi-bestiali-2026

Nell’ambito di CLASSICAdaFilla, musica da camera con aperitivo, domenica 8 marzo alle 11.30, il Filla Auditorium ospita il Duo Boulanger, Monica Mengoni violino e Sara Bacchini pianoforte con Femmes: Sogni e visioni al femminile

https://www.culturabologna.it/events/orchestra-senzaspine-classicadafilla-gennaio-febbraio-e-marzo

**

Di seguito una selezione degli appuntamenti in programma dei comuni della città metropolitana

Ad Anzola dell’Emilia fino all’11 marzo, il cuore del paese si animerà con l’installazione “8 MARZO 2.148”, collocata in Piazza Giovanni XXIII. Ideata da Casa delle Donne per non subire violenza APS e da Malala Gli occhi delle donne sulla pace APS, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’opera vuole accendere una riflessione sulla disparità di genere – in Italia e nel mondo – attraverso dati tratti da studi ufficiali, offrendo ai cittadini uno spunto concreto di confronto e consapevolezza.

Giovedì 5 marzo, alle ore 20.30, la Sala polivalente della biblioteca ospiterà la proiezione del cortometraggio “Tilde Bolzani. Donna, sindaca, politica (1921–1974)”, dedicato alla figura della prima sindaca di Anzola.

Sabato 7 marzo alle 10.30 a Baricella, inaugura la mostra “CoLo’re” di Lorena Giovanetti con la partecipazione di MondoDonna Onlus. L’esposizione è allestita al Centro Culturale Il Bargello.

Domenica 8 marzo alle ore 18 a Bentivoglio evento “Donne che coltivano futuro: 8 marzo tra terra e vitigni”. L’iniziativa, che si terrà a Palazzo Rosso, intende valorizzare le storie e le competenze femminili che contribuiscono quotidianamente allo sviluppo della comunità, promuovendo inclusione, consapevolezza e partecipazione.

A Borgo Tossignano domenica 22 marzo alle 16, in Sala Polivalente va in scena “Prima sposa Prima nipote”, un racconto intimo e potente che rende omaggio a madri, spose e figlie.

A Budrio giovedì 19 marzo alle 21 in Biblioteca Comunale, “Le Ragazze della Bassa” (testo di Antonella Cosentino), Compagnia teatrale “Dalla parte di Medea”. Due atlete, un’attrice, due cantanti e una santa si confrontano, raccontando le loro storie di successo. Donne determinate, passionali, che hanno fatto la storia del loro tempo e che ci riportano ai luoghi della pianura emiliana dove sono vissute. Si tratta di Alfonsina Strada, Ondina Valla, Giulietta Masina, Isabella Colbran, Nilla Pizzi, Clelia Barbieri.

A Calderara di Reno, domenica 8 e lunedì 9 marzo, alle 21 al Teatro Spazio Reno spettacolo teatrale “Sognando la realtà” a cura del Gruppo Ottomarzo. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: 340-4156639

Martedì 10 marzo dalle 14.30 alle 16, alla Casa della Solidarietà “A. Dubcek” di Casalecchio di Reno “Donne per la pace nel mondo”, incontro aperto a tutte le donne straniere e italiane. A cura del Servizio comunale L.In.F.A. del Comune di Casalecchio di Reno. Ingresso libero.

La PAS-Biblioteca Natalia Ginzburg di Castel Maggiore, venerdì 6 marzo alle 18, ospita l’evento “Menopausa: cambiamenti mente e corpo”, a cura dell’associazione Rose Rosse. L’iniziativa sarà suddivisa in due momenti: il primo, scientifico, con la dottoressa e ginecologa Lidia La Marca, il secondo, ironico, attraverso letture piacevoli e dissacranti, scelte in collaborazione con la biblioteca, che affrontano questo complesso momento della vita di una donna.

Il Centro di Lettura “L’Isola del Tesoro” di Trebbo per domenica 8 marzo, dalle 15 alle 20, propone una staffetta di lettura.

A Castel Guelfo di Bologna domenica 8 marzo alle 17, Palazzo Malvezzi Hercolani ospita “Mi ricordo Castel Guelfo”. Le signore guelfesi raccontano i propri ricordi di infanzia e di Castel Guelfo degli anni ’40 e ’50 del Novecento.

A Castel Maggiore martedì 10 marzo alle 18 in PAS-Biblioteca Natalia Ginzburg, Maria Beatrice Masella, autrice e Antonella Giliberti, poetessa, presentano il volume “Mare di Argilla per Viola” (Edigrafema editore, 2025). In collegamento da Matera l’editrice Antonella Santarcangelo.

A Castel San Pietro Terme, sabato 7 marzo, inaugura la mostra “RI_NASCITA. Trame di Donne”, realizzata nell’ambito del progetto artistico SCART del Gruppo Hera in collaborazione con CON.AMI. L’esposizione, allestita presso la Sala Espositiva di via Matteotti 79, sarà visitabile fino al 2 giugno 2026 e propone un percorso artistico dedicato ai temi della rinascita e della rigenerazione, raccontando attraverso materiali di recupero e linguaggi espressivi contemporanei un femminile capace di reinventarsi, intrecciare relazioni e costruire nuovi significati a partire dallo scarto.

Nel pomeriggio del 7 marzo, alle ore 16.30 in Piazza XX Settembre, si terrà il reading “Intrecci di Voci al Femminile”, un momento di lettura e condivisione che dà spazio a parole, storie ed esperienze di donne, a cura di OltreAdamo e Bottega del Buonumore, del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e di rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Martedì 17 marzo alle 20.30 nella Sala polifunzionale “Non ti scordar di me” di Castello d’Argile si terrà la conferenza “Dalle madri costituenti alla Repubblica delle donne: un cammino di libertà e diritti”.

Domenica 8 marzo alle 16.30 al Centro Sociale Culturale L’Airone a Castenaso appuntamento con “Scrivere per rinascere – Questa è la mia storia. Forse no” presentazione del libro di Aminata Kinda, in collaborazione con MondoDonna Onlus. La giornata si concluderà alle 20.30 con lo spettacolo di stand up comedy “La più scema della stanza” con Corinna Caso.

A Crevalcore sabato 7 marzo alle 16 “Sognando future banalità”. Laboratorio di scrittura creativa con il Collettivo “Crisi Collettiva” aperto alla cittadinanza per raccogliere idee finalizzate alla costruzione dello spettacolo del “Festival Narrativo del Paesaggio” sull’80° anniversario del voto alle donne. L’appuntamento è al Piccolo Teatro.

Sabato 14 marzo alle 13.45, sempre al Piccolo Teatro, presentazione del libro “Le 21 madri costituenti” (Le Lucerne) di e con Caterina Caparello.

A Dozza, domenica 8 marzo dalle 9.30, appuntamento alla “Nuova StraDozza – La camminata delle donne”. Camminata a scopo benefico, i fondi raccolti contribuiranno a sostenere i costi del mammografo della Casa della Comunità di Castel San Pietro Terme.

Sabato 7 marzo alle 9.30 nella Biblioteca Comunale di Fontanelice “Fiori e donne: storie che sbocciano”, laboratorio creativo per grandi e piccoli. Verranno proposte letture a tema e un laboratorio creativo per mamme e bambini, dove saranno realizzati (con varie tecniche) fiori e rametti di mimosa. In occasione dell’evento la biblioteca ospiterà anche una mostra libraria sul tema donne, fiori e storie “che sbocciano”.

“Storie di donne, da Galliera al mondo”, vite di donne vicine, come Antonietta e Pia, e lontane, come Frida e Madre Teresa, sono raccontate in una piccola esposizione che viene presentata giovedì 5 marzo alle 20.30 in Consiglio Comunale a Galliera. La mostra allestita nella Sala Pubblica “Pia Grotti e Antonietta Schiavina” a Galliera Antica, è visibile per tutto il mese di marzo in Biblioteca G. Zangrandi.

Sabato 7 marzo alle 10.30 “L’ora del racconto dedicata a Grazia Nidasio”. Lettura e laboratorio per bambine e bambini da 6 a 10 anni in Biblioteca. Prenotazioni e informazioni: Tel. 051 667 2920 – Whatsapp 3351203108 – mail: biblioteca.ga@renogalliera.it

Venerdì alle 18 la Biblioteca comunale di Imola propone “Erodoto e le donne. La presenza femminile nelle Storie”. Presentazione del libro di Matteo Zaccarini (Carocci, 2024). Il volume esplora l’universo femminile nelle Storie di Erodoto, restituendo voce e centralità a regine, sacerdotesse, schiave, madri e mogli: figure tutt’altro che marginali, protagoniste attive delle dinamiche di potere e del divenire storico nel mondo antico. L’autore dialoga con Lisa Laffi. Matteo Zaccarini è Professore Associato di Storia Greca presso l’Università di Bologna.

A Loiano sabato 7 marzo alle 18.30 in Sala del Consiglio “Parti”, spettacolo sulla storia della rivoluzionaria figura di Maria Dalle Donne, celebre medico con specializzazione in ostetricia e insegnante universitaria, nata a Roncastaldo nel 1778. Nel corso della serata, introdotta da un intervento di Giovanna Gironi, il Collettivo Traslochi Teatrali leggerà in anteprima alcuni estratti del suo spettacolo “Parti”. Si esibiranno sulla scena Elisa Ciofini, Giada Fasoli, Gianluca Langone e Matilde Savorosi.

Alla Casa della Cultura e della Memoria di Marzabotto, sabato 14 marzo dalle 10 alle 17.30, si terrà la conferenza “Donne, guerra e Resistenza: Monte Sole – Marzabotto nel contesto nazionale”.

A Medicina martedì 10 marzo alle 20.30, tavola rotonda “Dalla conquista del voto alle sfide di oggi: diritti, lavoro e partecipazione femminile”. Appuntamento in Sala del Consiglio. Intervengono: Albertina Soliani, vicepresidente nazionale ANPI, parlamentare dal 2001 al 2013, Katia Graziosi, presidente UDI Bologna e Isabella Pavolucci, segreteria regionale CGIL.

Sabato 7 marzo alle 20.30 a Monte San Pietro, spettacolo teatrale “Medea e Clitennestra” da Dario Fo, Franca Rame e Marguerite Yourcenar – di e con Angela Malfitano. Ingresso a pagamento. L’evento si tiene presso l’auditorium di Calderino. Per info: 3518598008 – tita.dietrolequinte@gmail.com

A Mordano domenica 15 marzo alle 16.30 al Torrione Sforzesco di Bubano (Mordano) presentazione del libro “Un incantesimo per ogni giorno”, con l’autrice “Strega delle mele”, in dialogo con Lisa Emiliani. Il Torrione Sforzesco ospita anche la mostra “Luci ed Ombre. Quando la terra incontra la figura della donna, un intimo dialogo con la natura e il mito” di Lietta Morsiani. L’esposizione è aperta al pubblico e visitabile gratuitamente solo nel mese di marzo (ore 15-19), nelle giornate di: sabato 7 e domenica 8; sabato 14 e domenica 15.

A Pianoro domenica 22 marzo alle 17 al Teatro Arcipelago va in scena “Primavera donna”. Sempre Streghe presenta uno spettacolo sul vissuto poetico di una donna pianorese.

Diversi gli appuntamenti a San Giovanni in Persiceto: venerdì 6 marzo alle 17.45 al Centro La Stalla, “Guidate dal vento”, presentazione del libro di Marzia Alati, mentre alle ore 21, al Teatro comunale, si terrà “Basta un filo di rossetto”, spettacolo di e con Barbara Foria con ingresso a pagamento. Sabato 7 alle ore 11, nella sala consiliare del Municipio, presentazione del libro “La gallerista di via del Corso. La seconda vita di Carlotta Gargalli” di Ilaria Chia (Damster, 2024), alla presenza dell’autrice. Dopo i saluti del vicesindaco Valentina Cerchiari e di Loretta Serra, coordinatrice Udi Persiceto si terrà un dialogo con l’autrice a cura di Alessia Branchi. Letture a cura di 8cento Aps.

Domenica 8 marzo, con ritrovo alle 15.30 a Porta Vittoria, è possibile partecipare, a pagamento, a “Evviva le donne!”, visita guidata alla scoperta del Giardino delle Rose del Canale di San Giovanni e di vicolo Baciadonne, fino al Cimitero Storico Monumentale, per conoscere alcune donne di Persiceto che si sono distinte per il loro operato: maestre, musiciste, commercianti e contadine.

A San Lazzaro di Savena lunedì 9 marzo alle 21, “Cinque Donne del Sud”, spettacolo teatrale all’ITC Teatro. Martedì 17 marzo alle 17 “Il Superpotere delle ragazze”, incontro per bambine e ragazze da 10 anni in Mediateca.

Sabato 7 marzo alle 11 a San Pietro in Casale, “Facciamoci strada”. Partenza da Piazza Calori con arrivo alle ore 12 in Piazza dei Martiri: passeggiata con intitolazione simbolica delle strade di San Pietro in Casale alle donne che hanno lottato per costruire un mondo più bello. Per UDI sarà presente l’avvocata Marta Tricarico.

A Sant’Agata Bolognese nel mese di aprile sono in programma lezioni di difesa personale. L’iniziativa mira a rafforzare l’autostima, la consapevolezza e la capacità di riconoscere situazioni di rischio, offrendo strumenti pratici e psicologici per la vita quotidiana. Per info e prenotazioni: 051.6818923 dalle 9 alle 15 o scrivere a amanda.bacchilega@comune.santagatabolognese.bo.it

Nella Sala comunale Renato Giorgi di Sasso Marconi, dal 6 al 9 marzo, potrete vistare “SILVAE: 6 donne per Dante”, mostra a cura del prof. Guido Mascagni e della scultrice Mirta Carroli. Sabato 7 marzo alle 16, sempre nella Sala comunale Renato Giorgi, presentazione del libro “Accendere il buio – donne in dialogo con il nemico interno”, di Pani Galeazzi. Letture a cura di Roberta Casadei e Francesca Eleonora Capizzi, accompagnamento musicale di Gressi Sterpin (fisarmonica). Bookshop a cura della Libreria indipendente “Il giardino segreto”. Ingresso libero. A seguire, alle 18.30 “Cittadine senza scheda” incontro dedicato alla storia del suffragio femminile dall’Unità d’Italia al ventennio Fascista. Dialogano sul tema la storica Cinzia Venturoli e Virginia Giovani di ANPI. Intermezzi musicali a cura di Music Factory Sasso Marconi.

Dall’8 al 22 marzo a Borgo di Colle Ameno, Piccola Bottega degli Intrecci, “Artessuta – Mamma come sei brava!”. Piccolo festival di arte figurativa, cucito e arti manuali, con la mostra di pittura di Lisa Liquori e i laboratori di sartoria di Graziella Lipparini, per riflettere insieme sull’arte e la creatività femminile, e in particolare sulla trasmissione dei saperi da madre a figlia.

La mostra è visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (apertura su appuntamento al 338 9072800 nei giorni infrasettimanali). A cura di Piccola Bottega degli Intrecci e Solco Libertas – Soc. Cooperativa Sociale

Valsamoggia: venerdì 6 marzo alle 21 al Teatro Calcara va in scena “La casa degli spiriti”, adattamento del romanzo di Isabel Allende. Un monologo che dà voce a tre generazioni di donne tra realtà e finzione, amori e crudeltà, carità e follia.

Domenica 8 marzo ritrovo ore 8.45 in piazza a Monteveglio per “Sentieri di donne”, camminata e letture per riflettere insieme sui diritti delle donne. Percorso: Monteveglio/Castello di Serravalle e ritorno. In caso di pioggia, la camminata è annullata.

Alla Rocca dei Bentivoglio a Bazzano, l’8 marzo alle ore 16, “Bologna delle donne”, presentazione della guida a cura di Maria Benassi e Alessia de Montis.

Sabato 14 marzo alle 15.30 in via C.A. Dalla Chiesa a Monteveglio, intitolazione giardino a Pippa Bacca, l’artista uccisa durante la performance “Spose in viaggio”, con cui si proponeva di attraversare, in autostop, 11 paesi teatro di conflitti armati, vestendo un abito da sposa, per promuovere la pace e la fiducia nel prossimo.

A Vergato domenica 10 marzo alle 18 camminata e letture. Lungo il percorso soste per letture e interventi sui diritti delle donne.

A Zola Predosa giovedì 5 marzo alle 20.20, “Verso l’8 marzo e oltre…” all’Arengo del Comune. I componenti uomini della Giunta, del Consiglio e i fiduciari del Sindaco dedicheranno uno scambio di riflessioni dedicate alle donne e ai loro diritti.

Il calendario completo è online sul sito della Città metropolitana.