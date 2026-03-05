Furto aggravato ai danni di un supermercato sassolese: un arresto della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Sassuolo ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale.
Nella giornata di ieri, 4 marzo, intorno alle 12.00, personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo è intervenuto presso un noto supermercato cittadino su segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE da parte di un addetto alla vigilanza che aveva sorpreso il giovane oltrepassare la barriera delle casse dopo aver prelevato della merce dagli scaffali, occultandola all’interno di uno zaino.
Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
La sua posizione amministrativa è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione di idonea misura di prevenzione.