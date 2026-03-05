Conflitto in Medio Oriente: l’area vale 377 milioni di euro di export per Reggio Emilia

Il conflitto divampato in Medio Oriente interessa un’area strategica per la fornitura di commodities energetiche e per le vendite di prodotti made in Italy che per la provincia di Reggio Emilia vale quasi 400 milioni di euro. È quanto emerge da un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato: un prolungamento della guerra in Medio Oriente alza l’incertezza per le imprese, compromettendo la ripresa in corso degli investimenti e accentuando la frenata del mercato del lavoro.

A livello nazionale, nel 2025 le imprese italiane esportano prodotti manifatturieri nell’area del Medio Oriente per 27,3 miliardi di euro, pari al 4,5% dell’export manifatturiero totale. Per l’Emilia-Romagna l’export manifatturiero destinato all’area del Medio Oriente vale 3,4 miliardi di euro e Reggio Emilia, con i suoi 377 milioni di euro, è la 15esima provincia a livello italiano per valore delle esportazioni verso l’area interessata dal conflitto. Al secondo posto tra le regioni più esposte, nei primi nove mesi del 2025 l’Emilia-Romagna è terza per crescita delle vendite in Medio Oriente, con le esportazioni che salgono del 4,4% su base annua. A livello provinciale, per Reggio Emilia si osserva un’esposizione alla crisi in Medio Oriente con l’export in rapporto al PIL pari all’1,62%. Il Medio Oriente rappresenta ora un mercato a rischio che nei primi nove mesi del 2025 era sembrato promettente, con l’export del reggiano in crescita dello 0,6%.A livello regionale, il primo mercato di destinazione del made in Emilia-Romagna del Medio Oriente è quello degli Emirati Arabi Uniti, che vale 1,1 miliardi di euro di esportazioni e nei primi nove mesi del 2025 è salito del 10,7%, seguito da Arabia Saudita con 783 milioni di euro, in aumento del 22,8% nel corso del 2025. Nel complesso, i settori con una maggiore presenza di micro e piccole imprese cumulano nel reggiano 123 milioni di euro di esportazioni in Medio Oriente. Tra i beni più venduti vi sono i prodotti alimentari, gli articoli di abbigliamento e i prodotti delle altre attività manifatturiere.

«Il conflitto in Medio Oriente – commenta Daniele Mazzini, presidente Lapam Confartigianato – ha determinato un aumento del contesto di incertezza globale, estremamente dannoso per le imprese, e ha determinato una fiammata dei prezzi internazionali dell’energia. Un blocco dello stretto di Hormuz riduce l’offerta mondiale di petrolio e di GNL, generando spinte al rialzo dei prezzi dell’energia, con un significativo impatto recessivo. Una persistente riduzione dell’offerta potrebbe innescare uno shock sui prezzi delle commodities energetiche, con un impatto recessivo sulla crescita dell’economia. Già a fine 2025 gli alti prezzi di energia elettrica e gas erano tra le principali preoccupazioni per le micro e piccole imprese, come rilevato dal sondaggio d’ascolto della nostra associazione. Un ulteriore rialzo dei costi a seguito di questa guerra andrà ad aumentare le difficoltà delle imprese, mettendone ancora più sotto pressione i margini di profitto. Questa situazione sicuramente non agevola le imprese: l’auspicio è che si possa stabilizzare nel minor tempo possibile».