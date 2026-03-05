A Marzabotto torna ‘DonnaFiera’

A Marzabotto, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna “DonnaFiera”, quattro giorni di eventi dedicati all’universo femminile tra convegni, concerti, camminate e spettacoli.

“Questa edizione di Donnafiera, ricca di eventi che coinvolgono numerose Donne della nostra Comunità, vuole celebrare l’importante anniversario del voto alla Donne delle elezioni del 1946, iniziate con le amministrative del 10 marzo – spiega l’Assessora alla Cultura del Comune di Marzabotto Concetta Balzotti -. Proprio in ricordo di questo sono esposte fuori dalla sede del Municipio ed in via Aldo Moro le tende realizzate dalle Donne dell’Albero, con ricamati i nomi delle prime 12 Sindache elette in Italia… più una…e delle 21 Madri Costituenti”.

Il “più una” citato dall’Ass.ra Balzotti si riferisce alla sorpresa che è stata fatta alla Sindaca Valentina Cuppi: le Donne dell’Albero hanno ricamato anche il suo nome in quanto prima sindaca donna del Comune di Marzabotto.

Le manifestazioni proseguiranno durante tutto il fine settimana e si concluderanno lunedì con un dialogo tra Livia Turco e la Sindaca Valentina Cuppi per ripercorrere insieme le riforme promosse dalle Donne dal 1946 ad oggi.

Qualche informazione sul programma:

Venerdì 6 marzo alle ore 20:30, presso il teatro comunale di Marzabotto, si terrà il saggio di fine corso di drammaturgia e teatro ispirato al romanzo La Ciociara di Alberto Moravia. Condotto e ideato da Angela Malfitano.

Sabato 7 marzo dalle 10:00, presso la biblioteca comunale, l’iniziativa promossa da Mondo Donna: “Ii diritti in cartolina” un laboratorio artistico a ingresso libero in cui i bambine e bambini potranno esplorare il tema dei diritti attraverso immagini, colori e creatività.

Sabato 7 marzo alle ore 10:30 presso la sala consiliare del Comune: celebrazione dell’anniversario delle nozze d’argento, di rubino, d’oro e di diamante. Lettura a cura di Gabriella Leonardi e Anna Maria Degli Esposti. La cerimonia sarà allietata dal tenore Giovanni Terruzzi e dal gruppo folkloristico “Gli Scariolanti” di Marzabotto, diretti dal maestro Franco Bertolani e dal duo Mariarita Benassi voce e Carlotta Fantinuoli chitarra.

Sabato 7 marzo alle ore 17:30, presso la Sala polivalente Ferruccio Laffi della Casa della Cultura e della Memoria, si terrà una conferenza a cura di Stefania Lapenta: “La Disobbedienza della Luce. Berthe Morisot: un racconto tra pittura e poesia”. Il racconto della parabola creativa della “maga della pittura” si intreccerà con un intenso, sensibile percorso poetico. Le voci di Beatrice Franceschini, Daniela Vicini e Simona Vetti daranno corpo alle inquietudini e alle speranze dell’artista, interpretando le liriche di grandi poetesse che hanno abitato le sue stesse ‘stanze’ dell’anima.

Domenica 8 marzo alle ore 18:00 presso il Teatro comunale si terrà un concerto del coro Farthan: “Donna, vita, libertà!”. Ingresso ad offerta libera in favore di Emergency per Gaza.

Domenica 8 marzo alle 20:30 si svolgerà la cena delle donne, organizzata dall’associazione Pian di Venola APS con la “Megatombola di Chiara”.

Domenica 8 marzo si svolgerà “La camminata delle donne” lungo la ciclabile del fiume Reno a cura di Pro loco Marzabotto, Pro loco Pioppe di Salvaro, Gruppo di cammino MarzaVA’. Incursioni artistiche del Laboratorio per l’Arte. Con ritrovi e partenze alle ore 10:30 presso il giardino della scuola materna di Pioppe e al Parco Peppino Impastato di Marzabotto. L’arrivo è previsto al centro civico di Sibano per l’evento: “Una delicata mimosa nel nostro giardino”. Rinfresco a cura delle volontarie di Sibano. MUSICA e letture.

Lunedì 9 marzo alle ore 18:00, presso la Casa della Cultura e della Memoria, ci sarà l’inaugurazione di “Largo madri costituenti” e, a seguire, presso la Sala polivalente Ferruccio Laffi della Casa della Cultura e della Memoria, il dialogo con Livia Turco, presidente della fondazione Nilde Iotti: “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia” interverranno Valter Cardi, Presidente del Comitato per l’Onoranze ai Caduti di Marzabotto e la Sindaca Valentina Cuppi.