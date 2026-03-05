A Formigine contributi per la sicurezza delle imprese

Più tecnologia e protezione per i negozi e le piccole imprese del territorio. La Giunta comunale di Formigine ha confermato anche per l’anno 2026 l’adesione al Fondo per la Sicurezza della Camera di Commercio, confermando uno stanziamento che permetterà alle attività locali di ricevere contributi a fondo perduto per l’installazione di sistemi di sicurezza.

Anche quest’anno, il raggio d’azione dei contributi è vasto e punta a premiare l’innovazione tecnologica applicata alla sicurezza urbana integrata. Il fondo copre le spese per l’installazione di sistemi video-allarme antirapina di ultima generazione, progettati per interagire in tempo reale con le sale operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Oltre alla videosorveglianza classica, il Comune sostiene l’acquisto di dispositivi di difesa attiva come i sistemi nebbiogeni e il potenziamento delle barriere fisiche, tra cui vetri antisfondamento, casseforti, serrande blindate e nuovi impianti di illuminazione notturna esterna, fondamentali per scoraggiare le intrusioni e aumentare la visibilità dei punti vendita.

“Come facciamo ormai dal 2001, – dichiara l’Assessore al Commercio Corrado Bizzini – anche quest’anno non possiamo che confermare l’adesione a questo fondo della Camera del Commercio, confermando una scelta che ci vede al fianco di chi ogni giorno investe nel nostro territorio. Negli anni questa misura ha permesso a decine di nostri commercianti di dotarsi di strumenti all’avanguardia, migliorando non solo la sicurezza della propria attività, ma la vivibilità e il decoro di intere aree della città grazie a una maggiore sorveglianza e illuminazione”.

Il sostegno economico riguarda le spese sostenute durante l’intero anno solare 2026, con soglie di contributo che possono raggiungere i 3.000 euro (pari al 50% della spesa complessiva), grazie al cofinanziamento tra Comune e Camera di Commercio. La misura non si limita all’acquisto di nuovi impianti, ma include anche il rimborso parziale dei canoni per i servizi di vigilanza privata, garantendo così un supporto a 360 gradi per la tutela del tessuto commerciale locale.