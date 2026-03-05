8 marzo, Ospedale di Sassuolo: Dussmann Service rafforza il proprio impegno per la tutela e la sicurezza delle donne

In occasione dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna – Dussmann Service rinnova e rafforza il proprio impegno concreto a tutela della sicurezza e del valore del lavoro femminile attraverso due iniziative tangibili e complementari: un’azione strutturale di protezione e un progetto partecipativo dedicato al riconoscimento.

Per celebrare la ricorrenza in modo concreto e non simbolico, Dussmann Service ha deciso di appoggiare l’iniziativa e donare a tutte le proprie operatrici impiegate nei servizi di pulizia e trasporto pazienti presso l’Ospedale di Sassuolo la dotazione del dispositivo anti-violenza WinLet, smartwatch brevettato da Security Watch Srl e progettato come strumento di tutela immediata – nell’ambito dell’iniziativa che coinvolgerà oltre 700 lavoratrici tra medici, infermiere, OSS, impiegate e collaboratrici delle aziende di servizi attive all’interno dell’ospedale – rafforzando così un presidio di sicurezza diffuso, concreto e condiviso.

Con tre semplici pressioni del “panic button”, il dispositivo attiva un allarme sonoro superiore ai 110 decibel, invia notifiche geolocalizzate ai contatti selezionati e attiva una centrale operativa attiva 24 ore su 24, garantendo presidio costante e risposta tempestiva in situazioni di emergenza. Facile da indossare e intuitivo nell’utilizzo, WinLet rappresenta una soluzione tecnologica efficace e accessibile, pensata per rafforzare la sicurezza delle operatrici nello svolgimento delle loro attività quotidiane. Per l’attivazione delle funzioni di geolocalizzazione e contatto con la centrale è prevista l’installazione dell’App dedicata e la sottoscrizione di un abbonamento mensile.

All’evento di presentazione del 19 febbraio hanno partecipato, per Dussmann, la Dott.ssa Elisa Nicolini, Direttrice della Filiale Adriatica e Datore di Lavoro, Manuela De Simei, Marilena Ieni – voce delle operatrici storiche – e il Direttore Regionale Giuseppe Rocchio, a testimonianza di un impegno condiviso e trasversale all’intera organizzazione.

Un percorso strutturale per salute, sicurezza e parità

Iniziative come questa si inseriscono in un percorso più ampio e continuativo che vede Dussmann Service attivamente impegnata nella tutela della salute, della sicurezza e dell’uguaglianza di genere. Dal 2024 l’Azienda ha, infatti, attivato percorsi formativi specifici dedicati alla sicurezza, con particolare attenzione alle lavoratrici impiegate in contesti operativi quali la ristorazione collettiva e i servizi di pulizia, ambiti nei quali è fondamentale adottare protocolli di prevenzione mirati e strumenti adeguati.

Dussmann Service ha inoltre ottenuto la certificazione UNI PdR 125/2022, che attesta l’adozione di un sistema di gestione orientato alla parità di genere, consolidando il percorso volto a ridurre il gender gap, a promuovere l’inclusione femminile e a garantire pari opportunità di crescita professionale.

L’impegno si estende anche al contrasto della violenza di genere attraverso attività di sensibilizzazione interna, diffusione di materiali informativi e un Codice di Condotta che vieta espressamente ogni forma di discriminazione basata su genere, età o origine, sancendo il principio di equità e valorizzazione delle competenze.

Attraverso formazione dedicata, certificazioni riconosciute, strumenti tecnologici di protezione e iniziative di riconoscimento interno, Dussmann Service conferma la propria volontà di essere non solo un partner affidabile per le strutture sanitarie, ma un datore di lavoro responsabile e proattivo nella tutela concreta delle persone che ogni giorno assicurano servizi fondamentali alla collettività.