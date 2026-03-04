Teatro in festa domenica a Novellara

Domenica pomeriggio di quasi primavera. La vita rallenta e le famiglie hanno tempo da condividere. Ecco che il teatro può diventare una piccola festa: un luogo caldo in cui una storia prende vita, le canzoni si accendono dal vivo e anche i più piccoli scoprono che stare insieme cambia il suono delle cose.

Domenica 8 marzo 2026 alle ore 16:30 il Teatro Franco Tagliavini di Novellara ospita una piccola festa per le famiglie dal titolo “I musicanti di Brema”, spettacolo di Marco Cantori con Marco Cantori e Giacomo Fantoni, produzione Teatro Perdavvero. Un appuntamento pensato per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni, della durata di 45 minuti, che intreccia teatro d’attore, musica e canzoni suonate dal vivo, body percussion e gioco scenico.

Al centro, un’idea semplice e potente: ogni animale è un mondo, con le sue qualità e i suoi difetti, visibili o nascosti. E quando questi mondi si incontrano, come note diverse, possono comporre una melodia più ricca, capace di dare coraggio e speranza anche a chi si sente solo. Tra ritmo, parole e immagini, lo spettacolo invita a riconoscere il valore della compagnia e la bellezza delle differenze, con un linguaggio immediato e coinvolgente adatto all’età.

La rappresentazione rientra nel ciclo di eventi di Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale promosso da ATER Fondazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. La programmazione per famiglie del Teatro Tagliavini aderisce a questa esperienza che unisce cultura e benessere, valorizzando il teatro come occasione di salute, legami e inclusione. Grazie alla collaborazione con pediatri e Centri per le Famiglie, il Family&Friends Pass offre a bambini e adulti la possibilità di avvicinarsi insieme alla scena, riscoprendo la forza gentile del racconto e il piacere di un pomeriggio da ricordare.

Teatro Franco Tagliavini, Piazzale Marconi 1, 42017 Novellara (RE). Informazioni: 0522 655407, www.teatronovellara.it, teatro@comune.novellara.re.it.