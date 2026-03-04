Sicurezza urbana, nel 2025 dal Comune circa 80mila euro di contributi a quasi 500 proprietari di auto vandalizzate

Nel 2025 il Comune di Bologna ha stanziato complessivamente 79.993,20 euro a copertura delle richieste di risarcimento inviate da cittadini e cittadine residenti a Bologna che hanno subito danni ai vetri del proprio veicolo in sosta nel territorio comunale su spazi pubblici, inclusi i parcheggi pubblici della città, in conseguenza di atti vandalici.

Le richieste sono state raccolte attraverso due bandi, pubblicati ad aprile e ottobre dello scorso anno. Le domande accolte sono state 495.

Sono state oggetto di contributo le spese sostenute per la riparazione o sostituzione dei vetri del veicolo danneggiato, documentate attraverso la presentazione di fattura, con descrizione dei lavori eseguiti sul veicolo danneggiato e documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

Il contributo copriva il 70% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 250 euro per ciascun richiedente.