Sanità, Vignola: in Commissione il punto su Polo sanitario, medicina territoriale e liste di attesa

Si è riunita la sera di martedì 3 marzo, in forma aperta al pubblico, la Commissione consiliare Sanità del Comune di Vignola, un momento di confronto e aggiornamento dedicato ai principali temi che riguardano il sistema sanitario del territorio, impegno assunto a dicembre nel corso di una precedente riunione, sempre aperta al pubblico, dal presidente della Commissione consiliare Francesco Orlando e dalla sindaca Emilia Muratori.

Alla seduta hanno partecipato Gian Carlo Muzzarelli, presidente della Commissione politiche per la salute e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, la sindaca di Vignola Emilia Muratori, la vicesindaca e assessora ai Servizi sociali e Sanità Anna Paragliola e i vertici dell’Azienda USL di Modena, presenti per illustrare dati, scelte organizzative e prospettive della rete sanitaria distrettuale.

Durante l’incontro è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori del Polo sanitario di Vignola, che sta sorgendo su via per Sassuolo e ospiterà una Casa della Comunità e un Ospedale di comunità, sulla riorganizzazione della medicina territoriale e sulle azioni in corso per affrontare il tema delle liste di attesa.

La Commissione si conferma così uno spazio stabile di informazione, monitoraggio e dialogo istituzionale su questioni di grande interesse per la comunità.

Dall’analisi dei dati e dagli aggiornamenti presentati è emerso con chiarezza come l’Ospedale di Vignola continui a rappresentare un presidio centrale nella rete ospedaliera provinciale, in stretto raccordo con i servizi territoriali e con la programmazione sanitaria dell’Ausl.

La sindaca Muratori ha ringraziato per l’impegno mantenuto DAL presidente Orlando e ha confermato che la Commissione continuerà a rappresentare un luogo aperto di approfondimento e confronto istituzionale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini informazioni chiare e un monitoraggio costante sull’evoluzione dei servizi sanitari del territorio.