Post alluvione, bando paratie: più di una domanda su due di quelle ammesse non è ancora stata rendicontata

Oltre una domanda su due, di quelle ammesse al finanziamento per il bando paratie, deve ancora avere vedere completato il rendiconto dei giustificativi di spesa. Per questa ragione, con l’obiettivo di non correre il rischio di non liquidare tutti coloro che ne hanno diritto, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di prorogare da dieci a sedici mesi i termini per la presentazione delle rendicontazioni.

È quanto definito in una determina, nella quale viene ricordato come il termine per la presentazione decorra sempre dalla data di approvazione dell’atto di ammissione al finanziamento della specifica domanda di contributo.

“Abbiamo deciso di prorogare i termini, accogliendo e condividendo la richiesta che ci è pervenuta tramite i canali di assistenza da moltissimi utenti di questa misura- spiega la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. Anticipare i rimborsi senza la necessaria documentazione a sostegno non sarebbe possibile, perché rischiamo di esporci a illeciti e vogliamo, invece, garantire la massima trasparenza e correttezza, a maggior ragione dal momento che le risorse provengono da donazioni. Prorogando i termini- conclude Rontini- vogliamo assicurare a chi ha deciso di installare questi dispositivi più tempo, come è giusto che sia, per concludere le pratiche: il nostro obiettivo resta quello di liquidare tutti nel minor tempo possibile, compatibilmente con gli adempimenti di legge, e per questo stiamo lavorando anche per accelerare le pratiche di erogazione delle risorse”.

Con il bando paratie sono stati messi a disposizione contributi per l’acquisto e installazione di sistemi o dispositivi di protezione, per prevenire o mitigare gli effetti di eventi alluvionali. Le risorse complessive – quasi 13,8 milioni di euro – sono state interamente assegnate: tutte le domande di contributo presentate sono state esaminate e hanno avuto un esito.

Nel dettaglio, sulle 6.902 domande presentate, 4.986 risultano già ammesse e finanziate. Di queste 2.091 hanno tutta la documentazione completa (e 475 sono state liquidate), 2.895 sono invece ancora in attesa dei giustificativi di spesa.