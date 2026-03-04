Modena, due fiori per fermare la sclerosi multipla

C’è un appuntamento che ogni anno riempie le piazze di Modena di colori, profumi e, soprattutto, di speranza. È Gardensia, l’iniziativa che trasforma un gesto semplice – portare a casa una gardenia o un’ortensia – in un atto potente di solidarietà verso le oltre 1.600 persone del nostro territorio che convivono ogni giorno con la sclerosi multipla.

Dal 6 all’8 marzo 2026, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione Provinciale di Modena, torna nelle principali piazze della provincia di Modena con un messaggio che unisce impegno concreto, ricerca scientifica e vicinanza alle persone colpite da questa malattia neurologica cronica e imprevedibile.

Il significato profondo di due fiori

Gardenie e ortensie non sono stati scelti a caso. La loro unione simbolica racconta una storia che riguarda tutte noi: il legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla, una malattia che colpisce il genere femminile con una frequenza doppia rispetto agli uomini. Una malattia che irrompe nella vita quando tutto sembra possibile, spezzando progetti, sogni, carriere.

In Italia, oltre 144.000 persone affrontano questa sfida quotidiana. Nel modenese, ogni anno si registrano circa 60 nuove diagnosi, principalmente tra giovani adulti che si trovano improvvisamente a dover ridefinire il proprio futuro.

“La sclerosi multipla cambia la vita, ma non deve spegnerla” sottolinea Ivonne Pavignani, Presidente della Sezione Provinciale AISM di Modena. “Gardensia è il nostro modo di dire a chi convive con la malattia: non siete soli. Grazie ai fondi raccolti e all’impegno instancabile dei nostri volontari, possiamo garantire continuità ai servizi di ascolto, orientamento e supporto che fanno la differenza nella vita quotidiana di centinaia di famiglie.”

Un impegno riconosciuto a livello nazionale

Gardensia si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che certifica il valore civile e sociale di un’iniziativa che da anni rappresenta un punto di riferimento nella lotta alla sclerosi multipla. Quest’anno, il volto della campagna nazionale è quello dell’attrice e scrittrice Chiara Francini, che con la sua partecipazione richiama l’attenzione sull’importanza della ricerca scientifica e della solidarietà concreta come strumenti fondamentali per cambiare il corso di questa malattia.

Dove e come partecipare: ogni gesto conta

Nel weekend del 6, 7 e 8 marzo, grazie all’impegno di decine di volontarie e volontari AISM, gardenie e ortensie saranno presenti nelle principali piazze del territorio modenese.

Modalità di partecipazione:

Recarsi nelle piazze dove sono presenti i volontari AISM

Prenotare le piante contattando la sezione provinciale AISM al numero 059.393093 o via email all’indirizzo aismmodena@aism.it

Consultare l’elenco completo delle piazze su https://www.aism.it/trova_la_piazza

Investire nel futuro: ricerca e innovazione

Ogni euro raccolto attraverso Gardensia ha una destinazione precisa: sostenere la ricerca scientifica d’avanguardia e rafforzare i servizi sociosanitari promossi da AISM su tutto il territorio nazionale e provinciale. In un contesto in cui l’allungamento della vita e la cronicità delle patologie neurologiche richiedono sempre maggiore continuità assistenziale, l’impegno di AISM si traduce in risposte concrete che guardano al presente ma soprattutto al futuro.

Un fiore che cambia il futuro

Partecipare a Gardensia significa scegliere di essere parte di un cambiamento concreto. Significa credere che un gesto, anche piccolo, possa contribuire a costruire un futuro fatto di ricerca più efficace, cure migliori e maggiore inclusione sociale. Significa dire a chi convive con la sclerosi multipla: la vostra battaglia è anche la nostra, e insieme possiamo fare la differenza.

Vi aspettiamo nelle piazze di Modena e provincia dal 6 all’8 marzo. Perché ogni fiore è un passo verso un mondo senza sclerosi multipla.

Chi è AISM

AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM), è l’unica organizzazione in Italia che da oltre 55 anni si dedica interamente alla sclerosi multipla, promuovendo ricerca scientifica, servizi e iniziative per migliorare la qualità di vita delle persone con SM e affermare i loro diritti.

Hashtag: #gardensia #sclerosimultipla #chiarafrancini #AISM #Modena