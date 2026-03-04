Mauro Mingotti nuovo responsabile della sede Lapam Confartigianato di Carpi

Mauro Mingotti è il nuovo responsabile della sede Lapam Confartigianato di Carpi. Mingotti, dopo essere stato per diversi anni responsabile di varie sedi associative e aver ricoperto il ruolo di responsabile dell’Area Consulenza Aziendale presso la sede centrale Lapam Confartigianato, subentra a Roberto Prearo, prossimo alla pensione.

«Roberto, che ringrazio, ha svolto un ruolo di interlocutore importante in questa realtà – dichiara il neo responsabile di Lapam Confartigianato Carpi Mingotti –: Carpi è una città viva e importante per tutta la provincia. Sul piano imprenditoriale sappiamo il lavoro che c’è da svolgere, specie per salvaguardare uno dei distretti più rappresentativi del Made in Italy, quello della moda, che il mondo ci invidia. Sarà fondamentale mantenere aperto il dialogo con le istituzioni e con gli attori sociali ed economici del territorio, dialogare assiduamente con gli amministratori per trovare scelte condivise che vadano a sostegno dell’imprenditorialità e dell’attrattività del territorio».

Il cambio di segretario della sede Lapam Confartigianato carpigiana è stato un momento per analizzare l’andamento del tessuto economico locale assieme ai consiglieri della sede. Da un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato emerge che al 30 settembre 2025 sono 6.775 le imprese attive nel comune di Carpi, di cui 2.146 artigiane, pari a quasi una su tre, precisamente il 31,7%. Rispetto al terzo trimestre 2024 il numero di imprese è leggermente aumentato dello 0,5%. Se si analizzano i dati nel lungo periodo, dal terzo trimestre 2007 al terzo trimestre 2025, si sono perse complessivamente 510 imprese, pari ad un calo del 7%. Prosegue a doppia cifra anche la riduzione del comparto artigiano che nello stesso periodo registra un -16,7% a Carpi. Al terzo trimestre 2025 nel comune di Carpi sono 1.595 le imprese gestite a prevalenza da donne, il 23,5% delle imprese totali. L’artigianato rappresenta il 32,4% dell’imprenditoria femminile. 1.298 le imprese gestite a maggioranza da stranieri, pari al 19,2% delle imprese totali e l’artigianato rappresenta il 55,7% dell’imprenditoria straniera. Sono infine 583 le imprese gestite prevalentemente da giovani under 35 anni, pari all’8,6% delle imprese totali. L’artigianato rappresenta il 41,3% dell’imprenditoria giovanile. Analizzando infine il territorio per macrosettori di attività, si nota una maggior concentrazione di imprese nei servizi alle imprese, nel commercio e nelle costruzioni.

«Carpi è una città imprenditorialmente attiva – commenta in conclusione Elisabetta Goldoni, presidente di Lapam Confartigianato Carpi eletta in occasione del XXII Congresso Generale dell’associazione di fine 2025 –. Per questo motivo come associazione dobbiamo continuare a stimolare la promozione della cultura del lavoro autonomo: il percorso intrapreso, con testimonianze di imprenditori nelle scuole territoriali e con un costante dialogo costruttivo con le amministrazioni e gli attori sociali protagonisti del territorio, sta mostrando dei risultati. Il nostro compito quindi è proseguire in maniera ancora più convinta con le attività di ascolto e di progettazione che stiamo realizzando».