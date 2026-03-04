Mascherato con una parrucca da clown sottrae merce da tre negozi del centro di Reggio. Bloccato dalla Polizia locale

È stato denunciato dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia con l’accusa di furto con destrezza, l’uomo di 49 anni che nei giorni scorsi si sarebbe introdotto in tre negozi del centro storico di Reggio Emilia mascherato con una vistosa parrucca da clown per sottrarre merce dagli scaffali di diversi negozi.

A dare l’allarme un commerciante di via Emilia San Pietro che, dopo essersi accorto dell’ammanco di alcuni articoli, ha contattato la centrale operativa di via Brigata Reggio.

Nel giro di pochi minuti ulteriori segnalazioni da altri esercenti sono arrivate direttamente agli operatori della Polizia locale che presidiano il centro storico. A tradire il presunto taccheggiatore proprio il vistoso travestimento: qualche ora dopo, infatti, gli agenti durante il pattugliamento della zona stazione hanno individuato, sotto i portici di via Turri, un uomo la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dagli esercenti.

Una volta fermato il 49enne è stato trovato in possesso di due buste della spesa contenenti magliette, giocattoli e prodotti per la cura del corpo di cui non riusciva a giustificare la provenienza, per un valore totale di 400 euro. L’uomo accompagnato negli uffici del Comando per ulteriori accertamenti è stato deferito all’autorità giudiziaria per furto con destrezza. La merce sottratta e riconosciuta dai commercianti è stata restituita agli stessi che si sono presentati al Comando della Polizia locale per formalizzare la querela.