Lodo Guenzi in scena al Bismantova: una storia vera di amicizia e sopravvivenza

Venerdì 6 marzo alle ore 21 il Teatro Bismantova di Castelnovo Monti ospita uno spettacolo intenso e coinvolgente, “Toccando il vuoto”, tratto da una storia vera che ha segnato il mondo dell’alpinismo internazionale. In scena Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta, protagonisti della pièce scritta da Joe Simpson e adattata dal drammaturgo scozzese David Greig, per la prima volta rappresentata in Italia.

La vicenda ci riporta al 1985, sulle Ande peruviane, dove gli alpinisti Joe Simpson (interpretato da Lodo Guenzi) e Simon Yates (Giovanni Anzaldo) sono impegnati in una scalata estrema. Durante la discesa un incidente provoca la caduta di Joe in un dirupo. Legati dalla stessa corda, i due si trovano davanti a una scelta drammatica: per non essere trascinato nel vuoto, Simon è costretto a tagliare la corda. Un gesto che diventa il cuore pulsante dello spettacolo e che pone il pubblico di fronte a una domanda tanto semplice quanto lacerante: cosa avremmo fatto al posto di Simon?

Tra passato e presente, tra ricostruzione dei fatti e riflessione interiore, la narrazione si muove in uno spazio scenico sospeso, dove si intrecciano passione, senso di colpa, amicizia e resilienza. Il testo, accolto con entusiasmo dalla critica internazionale, indaga il tema delle scelte – etiche e personali – che possono cambiare per sempre il corso di una vita.

Protagonista nei panni di Joe Simpson è appunto Lodo Guenzi, oggi attore sempre più apprezzato tra cinema e teatro ma noto al grande pubblico anche come leader del gruppo Lo Stato Sociale, con cui dal 2009 porta avanti un percorso musicale che lo vede impegnato come voce, chitarra, pianoforte e sintetizzatore. Con tre album e due EP all’attivo, la band ha raggiunto l’apice della popolarità nel 2018 con il secondo posto al Festival di Sanremo grazie al brano Una vita in vacanza. Parallelamente alla musica, Guenzi ha sviluppato un percorso attoriale solido e credibile, che lo ha portato a confrontarsi con testi intensi e ruoli di grande spessore.

Un appuntamento di grande teatro civile ed emotivo, capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Si informa inoltre che durante lo spettacolo saranno utilizzate luci stroboscopiche. Biglietti: intero 14 euro, ridotto 12 euro, ridotto studenti 13 euro. Per informazioni: teatro Bismantova tel. tel. 0522 614078, mail biglietteria@teatrobismantova.it.