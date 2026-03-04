L’Aeroporto di Bologna si rinnova: restyling e nuovi impianti OOH, in collaborazione con IGPDecaux

All’Aeroporto di Bologna si è svolto oggi un evento dedicato alla presentazione del restyling di alcune aree chiave dello scalo e della nuova offerta commerciale di spazi pubblicitari aeroportuali.

L’iniziativa, promossa da Aeroporto di Bologna in collaborazione con IGPDecaux, concessionaria esclusiva degli spazi pubblicitari e leader in Italia nell’OOH e DOOH – ha riunito i principali stakeholder del territorio per illustrare come l’evoluzione infrastrutturale dello scalo stia generando nuove opportunità per i brand.

L’incontro si è articolato in due momenti complementari. Nella prima parte, lo scalo bolognese intitolato a Guglielmo Marconi ha ripercorso gli interventi di restyling realizzati negli ultimi dodici mesi, che hanno interessato in particolare l’area dei controlli di sicurezza e l’area imbarchi, con un ampliamento e una riqualificazione degli spazi al servizio dei passeggeri.

La seconda parte, curata da IGPDecaux, ha approfondito il potenziale della comunicazione OOH e DOOH all’interno dello scalo bolognese, illustrando la nuova configurazione degli impianti pubblicitari e i relativi vantaggi in termini di copertura, frequenza e qualità dell’audience. A conclusione, gli ospiti hanno partecipato a un tour guidato delle nuove installazioni, posizionate proprio nelle aree riqualificate.

Gli interventi di restyling hanno coinvolto in modo specifico l’area dei controlli di sicurezza e l’area imbarchi Schengen, due snodi fondamentali del flusso passeggeri. In parallelo ai lavori infrastrutturali, IGPDecaux ha collaborato alla definizione dei layout, contribuendo alla progettazione e realizzazione di circa una decina di nuove soluzioni pubblicitarie distribuite tra le due aree. Dopo aver completato negli anni scorsi il percorso di digitalizzazione dello scalo, con un network DOOH esteso e capillare, l’offerta è stata ulteriormente potenziata introducendo nuovi spazi analogici di medio e grande formato, in grado di affiancare il digitale e di costruire circuiti integrati ad alto impatto.

L’evento ha visto la partecipazione di circa cinquanta stakeholder e advertiser, confermandosi un momento di confronto qualificato sul ruolo dell’aeroporto come piattaforma di comunicazione e come asset strategico per il territorio. È stata, inoltre, un’occasione concreta per vivere lo scalo dal punto di vista del passeggero, sperimentando in prima persona la nuova configurazione degli spazi e delle opportunità media disponibili.

L’obiettivo del restyling è stato duplice: da un lato, rendere l’aeroporto sempre più accogliente, funzionale e attrattivo per i passeggeri; dall’altro, rafforzarne l’appeal verso gli investitori che scelgono l’ambiente aeroportuale come contesto privilegiato per veicolare la propria comunicazione.

In questo scenario, il ruolo di IGPDecaux è centrale in Italia. Il network aeroportuale in concessione alla media company comprende 8 scali – Bergamo, Bologna, Genova, Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Treviso e Venezia – che nel complesso assicurano una copertura di circa 92 milioni di passeggeri annui, di cui oltre 11 milioni nel 2025 riconducibili al solo Aeroporto di Bologna, che si conferma il 7° scalo italiano per traffico passeggeri, evidenziando una crescita pari al 3,4% rispetto al 2024.

La strategia dello scalo bolognese è supportata da tre direttrici principali:

• Distretti industriali e brand internazionali: l’Aeroporto è il punto di accesso privilegiato a un distretto industriale tra i più dinamici d’Europa.

• Sistema fieristico di rilievo europeo: Bologna Fiere è il 4° quartiere fieristico più grande in Europa e ospita ogni anno una trentina di manifestazioni internazionali.

• Snodo per outlet e centri commerciali di primaria importanza: lo scalo costituisce inoltre il punto di partenza per raggiungere in tempi contenuti alcuni tra i più importanti outlet e poli retail del Paese.

L’analisi del profilo passeggeri mostra come la nuova offerta adv risponda in modo mirato a un’audience perfettamente rappresentativa della catchment area dello scalo, che combina viaggiatori business ad alta frequenza e passeggeri leisure con capacità di spesa significativa. La catchment area non si esaurisce infatti sulla città di Bologna, ma si estende all’intera Emilia-Romagna e alle regioni limitrofe, in particolare Toscana e Marche.

“Bologna è una delle nostre punte di diamante nel network aeroportuale, grazie a una collaborazione con lo scalo solida e continuativa, recentemente rinnovata fino al 2031 – così commenta Filippo Gullì – Sales Director di IGPDecaux – Questi interventi di restyling hanno migliorato in modo evidente la journey experience dei passeggeri e, di conseguenza, anche la qualità della comunicazione: gli impianti pubblicitari si inseriscono oggi in un contesto più coerente e valorizzante. La nostra offerta commerciale si distingue per flessibilità, con soluzioni long e short term e una combinazione di spazi analogici e digitali ad alto impatto. È proprio questa sinergia tra infrastruttura rinnovata, posizionamento strategico e impianto media evoluto a fare del Marconi un hub di riferimento per i brand che vogliono presidiare in modo qualificato il Centro Nord.”

“Da sempre Aeroporto di Bologna ha rappresentato un importante strumento di visibilità per le aziende locali e per i principali brand nazionali, posizionamento che si è rafforzato con l’ultimazione dei lavori di ammodernamento dello scalo, pochi mesi addietro. Nel corso degli ultimi due anni, infatti, importanti investimenti hanno contribuito a migliorare l’estetica dello scalo, i servizi ed i processi ai passeggeri nonché l’offerta commerciale, creando così un contesto ancora più consono ad ospitare campagne pubblicitarie” sottolinea Stefano Gardini, Direttore Business Non Aviation di Aeroporto di Bologna.

“I lavori appena conclusi hanno rappresentato il presupposto per un incremento dell’offerta di spazi pubblicitari, soprattutto nelle aree più strategiche dello scalo. Nel corso degli ultimi mesi sono infatti stati installati alcuni impianti pubblicitari in snodi strategici dei

flussi, parallelamente sono stati sostituiti gli schermi pubblicitari delle sale di riconsegna bagagli, ambito strategico per il business advertising. Nel corso dei prossimi anni continueremo ad investire in questo campo credendo nell’importante opportunità di visibilità che Aeroporto di Bologna può rappresentare per le aziende del territorio” aggiunge Nicola Gualandi, Retail & Advertising Business Development Manager di Aeroporto di Bologna.