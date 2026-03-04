La “Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne” a Crevalcore: un cartellone ricco di iniziative per celebrare gli 80 anni del voto alle cittadine

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’Amministrazione comunale di Crevalcore, insieme ad alcune associazioni del territorio, promuove un calendario di iniziative dedicate alla riflessione, alla partecipazione e alla consapevolezza dei diritti conquistati e ancora da difendere per le donne e non solo.

Il programma di quest’anno si inserisce in un momento storico particolarmente significativo: l’80° anniversario del voto alle donne e del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando le cittadine italiane parteciparono per la prima volta alla vita democratica del Paese, contribuendo in modo decisivo alla nascita della Repubblica e alla costruzione della Costituzione. Un passaggio fondamentale che ci richiama al valore della cittadinanza attiva, dell’uguaglianza e della piena partecipazione alla vita pubblica.

Si parte venerdì 6 marzo, alle ore 15.00, presso la Casa Residenza Anziani “Sandro Pertini” con un pomeriggio di musica e incontro tra generazioni, organizzato da UDI, SPI Lega di Crevalcore e ASP Seneca, e si prosegue con sabato 7 marzo, alle ore 16.00, presso il Piccolo Teatro in Viale Caduti di Via Fani, 302 che ospiterà un laboratorio di scrittura creativa con il Collettivo “Crisi Collettiva”, dal titolo “Sognando future banalità”, in collaborazione con UDI e ANPI di Crevalcore, dedicato all’80° anniversario del voto alle donne.

Domenica 8 marzo, alle ore 13.45, partirà da Piazza Malpighi, nel centro del paese, la biciclettata“Libere in bici”, promossa da FIAB Terre d’Acqua insieme a UDI e ANPI, con il patrocinio del Comune di Crevalcore, e percorrerà proprio le vie di Crevalcore intitolate a donne della Resistenza e della storia italiana.

Il programma proseguirà sabato 14 marzo, alle ore 18.30, con la presentazione del libro “Le 21 madri costituenti” di Caterina Caparello, dedicato alle donne dell’Assemblea Costituente, e si concluderà con gli ultimi due appuntamenti, ovvero due laboratori creativi a cura dell’Associazione Il Giardino dei Sensi APS, condotti da Valentina Rossi e Marzia Alati: il martedì 17 marzo, alle ore 18,30, presso il Piccolo Teatro Viale Caduti di Via Fani, 302 e il giovedì 19 marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Ilaria Alpi, Via Persicetana, 226.

“Un percorso condiviso che, attraverso momenti culturali e partecipativi, vuole ricordare le conquiste delle donne e rinnovarne il valore nel presente – dichiara Giulia Forapani, consigliera per le Pari Opportunità del Comune di Crevalcore – Celebrare l’8 marzo significa riaffermare il valore dei diritti civili e politici, contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere una cultura della parità che attraversi scuola, lavoro, istituzioni e vita quotidiana. La memoria delle donne che hanno aperto la strada alla Repubblica è il fondamento su cui costruire una comunità più giusta, inclusiva e consapevole”.