Il Teatro Troisi di Nonantola chiude la stagione con “Molto dolore per nulla” di Luisa Borini

La stagione 2025-2026 del Teatro Troisi di Nonantola a cura di ATER Fondazione in collaborazione con il Comune, si chiude sabato 7 marzo (inizio ore 21:00) con la stand-up comedy di Luisa Borini in Molto dolore per nulla. Lo spettacolo, insignito del premio In-Box 2024/2025, è un racconto intimo e autoironico tra la profondità del monologo e la leggerezza della stand-up comedy.

“Quando essere innamorati significa soffrire, stiamo amando troppo” scrive Robin Norwood in Donne che amano troppo. È da questa consapevolezza che prende avvio lo spettacolo.

Molto dolore per nulla racconta il percorso accidentato della crescita: il tentativo di liberarsi da schemi ereditati, di mettere in discussione modelli interiorizzati e di imparare, passo dopo passo, ad accettarsi. È una riflessione sulla trasformazione continua, su quel sentirsi spesso estranee a sé stesse mentre si cambia, e sulla forza che nasce dal riconoscere le proprie ferite senza avere paura di mostrarle.

In scena, uno spazio essenziale: una donna e un microfono. Uno strumento che diventa rifugio e filtro, protezione e limite, capace di amplificare la voce ma anche di trattenere ciò che ancora fatica a essere detto.

Lo spettacolo intreccia le vicende sentimentali dell’artista — amori vissuti fino all’eccesso — con le storie di tante persone incontrate e ascoltate negli anni. Ne emerge un mosaico di esperienze condivise, dove il dolore individuale si rivela sorprendentemente collettivo.

Ma è soprattutto il racconto di un risveglio: il momento in cui si trova il coraggio di guardarsi dentro per salvarsi, di sostare in quel vuoto tanto temuto e scoprire di quanta ricchezza è, in realtà, pieno.

