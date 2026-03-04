HomeNonantolaIl Teatro Troisi di Nonantola chiude la stagione con "Molto dolore per...





Il Teatro Troisi di Nonantola chiude la stagione con “Molto dolore per nulla” di Luisa Borini

La stagione 2025-2026 del Teatro Troisi di Nonantola a cura di ATER Fondazione in collaborazione con il Comune, si chiude sabato 7 marzo (inizio ore 21:00) con la stand-up comedy di Luisa Borini in Molto dolore per nulla. Lo spettacolo, insignito del premio In-Box 2024/2025, è un racconto intimo e autoironico tra la profondità del monologo e la leggerezza della stand-up comedy.

“Quando essere innamorati significa soffrire, stiamo amando troppo” scrive Robin Norwood in Donne che amano troppo. È da questa consapevolezza che prende avvio lo spettacolo.

Molto dolore per nulla racconta il percorso accidentato della crescita: il tentativo di liberarsi da schemi ereditati, di mettere in discussione modelli interiorizzati e di imparare, passo dopo passo, ad accettarsi. È una riflessione sulla trasformazione continua, su quel sentirsi spesso estranee a sé stesse mentre si cambia, e sulla forza che nasce dal riconoscere le proprie ferite senza avere paura di mostrarle.

In scena, uno spazio essenziale: una donna e un microfono. Uno strumento che diventa rifugio e filtro, protezione e limite, capace di amplificare la voce ma anche di trattenere ciò che ancora fatica a essere detto.

Lo spettacolo intreccia le vicende sentimentali dell’artista — amori vissuti fino all’eccesso — con le storie di tante persone incontrate e ascoltate negli anni. Ne emerge un mosaico di esperienze condivise, dove il dolore individuale si rivela sorprendentemente collettivo.

Ma è soprattutto il racconto di un risveglio: il momento in cui si trova il coraggio di guardarsi dentro per salvarsi, di sostare in quel vuoto tanto temuto e scoprire di quanta ricchezza è, in realtà, pieno.

BIGLIETTERIA TEATRO MASSIMO TROISI

Viale Rimembranze 8, Nonantola (MO)

La biglietteria è aperta il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; il giorno di spettacolo dalle ore 16.00 alle 19.00 e un’ora prima dell’inizio.

Si possono effettuare prenotazioni scrivendo all’indirizzo teatrotroisinonantola@ater.emr.it, telefonando al numero 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria, oppure per messaggio al numero WhatsApp 333 2401798

















