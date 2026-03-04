Il programma delle iniziative sassolesi in occasione della Giornata internazionale della Donna

Entra nel vivo il programma sassolese delle iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale della donna, promosso dal Comune di Sassuolo nell’ambito del programma distrettuale, in collaborazione con le associazioni del territorio. Un’agenda articolata che intende celebrare l’8 marzo come occasione concreta di incontro e partecipazione. Un calendario già iniziato lo scorso fine settimana e che proseguirà nel prossimo.

Venerdì 6 marzo:

a partire dalle ore 20 al Mapei Football Center: Marco Franchini in “Linguaggi e modelli educativi nello sport giovanile” nell’ambito della rassegna “Sassuolo Woman Sport Festival” a cura dell’Associazione Fuoricampo 11;

a partire dalle ore 21 presso la Sala Falcone e Borsellino “Quello che le donne (non dicono)”: letture e condivisioni a cura di Librarsi

Domenica 8 marzo:

a partire dalle ore 9 a Casa Serena: “L’orologio senza tempo”, benessere e animazione teatrale rivolto agli ospiti di Casa Serena a cura di Verso te APS;

dalle ore 10 al Temple Bar: “Se ci fermiamo noi, si ferma il mondo!” corteo transfemminista a cura dei collettivi ManiCure e Oltre la Bolla;

a partire dalle ore 15 presso la Saletta Auser: “W l’8 marzo!” festa con rinfresco a cura di Auser Sassuolo;

a partire dalle ore 20 all’Auditorium Bertoli “Woman in Light” concerto candlelight, canzoni e letture a cura di Sonus Academy

Martedì 10 marzo:

a partire dalle ore 20,30 al Teatro Carani: “Sport e maternità” proiezione del documentario “Mother and Footballer” del Barcellona Calcio con intervista ad Alice Pignagnoli, calciatrice professionista a cura di Fondazione Carani

Sabato 14 marzo

a partire dalle ore 17 all’Auditorium Bertoli “Parole di donne”, readings letterari di primavera “Oriana Fallaci scrittore” presentazione del libro di Letizia D’Angelo a cura di Circolo Culturale Artemisia

Domenica 29 marzo:

a partire dalle ore 16 all’Auditorium Bertoli “Parole di donne”, readings letterari di primavera. “Come in un Mondrian” presentazione del libro di Donatella Boccalari a cura di Circolo Culturale Artemisia;

a partire dalle ore 17 al Crogiolo Marazzi “Tutte figlie di Eva”, convegno spettacolo a cura di Associazione Non è colpa mia

Sabato 11 aprile:

a partire dalle ore 17 all’Auditorium Bertoli “Parole di donne” readings letterari di primavera. “Ricucire il cielo” presentazione del libro di Patrizia Bartoli a cura di Circolo Culturale Artemisia.

Nelle biblioteche comunali per tutto il periodo sarà a disposizione una selezione di libri e Dvd a tema.

Gli Open Days

Open Sport Bushido Academy a.s.d. Ju Jitsu/difesa personale il 5 marzo dalle 18,45 alle 20.15, presso Palestra Scuole medie Ruini, Allenamento funzionale il 5 marzo dalle 20 alle 21.00, per info/prenotazioni: 342/6246440

Ca’ Marta Sport & Fun fino all’8 marzo dalle 9 alle 18 settimana di prove gratuite di tutti i corsi del centro sportivo. Prenotazione al n. 0536/872923

Nuova sportiva società sportiva Dilettantistica a.r.l: attività ginnico motoria in acqua, come da palinsesto, 8 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; Nuoto libero 8 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 rivolta a tutte le tesserate con tesseramento giornaliero per i non tesserati – prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: info. ondablusassuolo@sportiva.it, 345 8656017 (solo Whatsapp)

A.S.D. Delta Atletica il 9 marzo dalle 19 alle 19.55 presso Palestra Scuole medie Ruini, Corso di ginnastica tono e mobilità . Per info/prenotazioni: 335/6220567