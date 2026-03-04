Fondazione Grade dona quattro barelle al reparto di Ecografia interventistica del Santa Maria Nuova

La Fondazione Grade ha donato quattro barelle di ultima generazione al reparto di Ecografia interventistica diretto dal dottor Guido Menozzi, rafforzando così il proprio impegno concreto a sostegno dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Le nuove attrezzature, tecnologicamente avanzate e progettate per garantire maggiore comfort ai pazienti e migliore ergonomia per gli operatori, saranno a disposizione del Centro di Ecografia Diagnostica ed Interventistica, contribuendo a rendere ancora più efficienti e sicure le procedure diagnostiche e terapeutiche eseguite quotidianamente.

Alla consegna erano presenti Maddalena Santangelo della Direzione Medica di Presidio ospedaliero, Guido Menozzi, responsabile del Centro di Ecografia Diagnostica ed Interventistica, insieme a Maccabruni Valeria, Angerame Silvia e Solomita Nicolina; Paola Conti, coordinatore di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Cristiana Caffarri Responsabile professioni sanitarie, e Valeria Alberti direttore della Fondazione Grade.

“Questa donazione – ha sottolineato Alberti – rappresenta un ulteriore tassello del nostro impegno a fianco dei professionisti sanitari e dei pazienti. Investire in strumentazioni moderne significa migliorare concretamente la qualità dell’assistenza e delle cure”.

Un gesto che testimonia ancora una volta la collaborazione virtuosa tra Fondazione e struttura ospedaliera, con l’obiettivo comune di garantire standard sempre più elevati nei percorsi diagnostici e terapeutici, a beneficio della comunità.