Dal Comune di Maranello immobile in affitto per attività commerciale

Il Comune di Maranello intende affidare in locazione un immobile di sua proprietà, in Via Carlo Stradi, da destinare ad attività commerciale. L’immobile è costituito da un locale al piano terra ed è provvisto di un retro in parte utilizzato come servizio igienico e in parte come cella frigorifera. Oltre al locale al piano terra è presente un locale ad uso cantina posto al piano sotto strada.

L’immobile è provvisto di un’area cortiliva ad uso esclusivo del condominio da utilizzare per parcheggio privato. L’importo del canone mensile a base d’asta è inizialmente fissato in 600 euro mensili (7.200 euro annui). La locazione avrà la durata di anni sei anni, rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata. Gli operatori economici devono effettuare obbligatoriamente il sopralluogo ai locali previo appuntamento da concordare con il Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico del Comune di Maranello. L’offerta dovrà pervenire al Comune entro le ore 10 del 30 marzo.