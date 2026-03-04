Al via a Modena riasfaltature stradali per circa 1 milione di euro

Ha preso il via questa mattina, mercoledì 4 marzo, un piano di asfaltature da circa 1 milione di euro programmato dall’Amministrazione comunale. L’intervento di rinnovo del manto stradale su una serie di vie si affianca così all’operazione di monitoraggio e chiusura buche in corso da fine gennaio per rendere la rete viaria cittadina sicura e funzionale.

Gli interventi di asfaltatura, che prevedono la scarifica dell’asfalto ammalorato presente e la posa di nuovo conglomerato bituminoso a caldo, sono iniziati da via Rainusso e interesseranno, a seguire, via Rangoni, strada Villanova, la parte non riqualificata di strada nazionale Canaletto sud, viale La Marmora, viale Virgilio, via delle Costellazioni e tratti di via Carbonieri.

“Siamo pienamente al lavoro e l’Amministrazione sta realizzando ciò che ha promesso”, sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni. “Come pianificato nel 2025 con un finanziamento ad hoc voluto dalla Giunta, iniziano i lavori di asfaltatura e riqualificazione stradale di primavera sulle strade comunali. Grazie anche al meteo favorevole, siamo riusciti ad anticipare la programmazione dei lavori: ringrazio i tecnici e le imprese per la disponibilità e la prontezza che lo hanno reso possibile. Nel frattempo continuano, quotidianamente, i lavori di ripristino delle buche, oltre ad altri puntuali interventi su marciapiedi e ciclopedonali nei diversi quartieri”.

A seguito del primo lotto di interventi, seguiranno altri 3-4 pacchetti di asfaltature, con conclusione delle lavorazioni in circa 3 mesi. Le asfaltature in corso, infatti, rientrano tra gli interventi effettuati nell’ambito della proroga dell’Accordo quadro con unico operatore in attesa della nuova gara per l’affidamento delle attività di manutenzione strade, verde, segnaletica e altro dei prossimi anni, a cui stanno lavorando gli uffici tecnici dell’Amministrazione.

Gli interventi sono quindi realizzati dal Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Consorzio stabile modenese società consortile per azioni, Cme Consorzio imprenditori edili società cooperativa, Consorzio Innova società cooperativa, Cavalier Emilio Giovetti srl e il Consorzio Apima modenese società cooperativa a responsabilità limitata.

Oltre alle asfaltature, il pacchetto di manutenzioni stradali avviato comprende anche lavori di manutenzione puntuale della pavimentazione in centro storico per 90 mila euro e lavori di ripristino di marciapiedi e altro nei Quartieri 2 e 4 per ulteriori 110 mila euro.