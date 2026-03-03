Teatro scuola: l’avventura sbarca al Ruggeri di Guastalla con “Jim e il pirata”

Il sipario del Ruggeri si apre sull’avventura. Venerdì 6 marzo 2026, il teatro comunale di Guastalla risuonerà delle canzoni dei pirati e dello scroscio delle onde con lo spettacolo “Jim e il Pirata”, una produzione di Pandemonium Teatro dedicata agli studenti delle scuole primarie del territorio, nell’ambito del progetto di “Teatro Scuola” che il Comune di Guastalla organizza ormai da decenni.

Tratto dal capolavoro di Robert Louis Stevenson, L’Isola del Tesoro, lo spettacolo è scritto e interpretato da Flavio Panteghini con la regia di Albino Bignamini. Un adattamento capace di trasformare un classico della letteratura in un’esperienza teatrale vibrante, pensata per un pubblico tra i 6 e i 10 anni.

Il viaggio di Jim: tra coraggio e crescita

La trama segue le peripezie del giovane Jim Hawkins, un ragazzino che si ritrova proiettato in una spedizione verso un’isola misteriosa alla ricerca del leggendario tesoro del pirata Flint. Tra il nobile dottor Livesey e l’eccentrico Ben Gunn, a dominare la scena sarà l’ambiguo e affascinante Long John Silver, il cuoco di bordo con una gamba sola che insegnerà a Jim quanto sia sottile il confine tra bene e male.

Non è solo una storia di mappe e dobloni: attraverso duelli, tradimenti e il canto dei pappagalli, il viaggio di Jim diventa una metafora della crescita. Un percorso che lo porterà a scoprire il valore della libertà e la capacità di scegliere di chi fidarsi, partendo bambino per tornare, idealmente, uomo.

Grande partecipazione delle scuole

L’iniziativa ha riscosso, come sempre, un’adesione straordinaria da parte degli istituti locali. Sono previste due repliche (ore 9:00 e ore 11:00) per permettere a tutte le classi di vivere l’esperienza del teatro.

Tra i partecipanti: Scuola Primaria di Guastalla Capoluogo: classi 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 5A, 5C, 5D. Scuola Primaria di Pieve: classi 2A, 2B, 4A, 4B. Scuola Primaria di San Martino: classi 2A, 3A, 4A, 5A. Istituto Orsoline: 29 alunni.

Scheda dello spettacolo

Produzione: Pandemonium Teatro. Di e con: Flavio Panteghini. Regia: Albino Bignamini. Genere: Teatro d’attore. Durata: 70 minuti. Età: 6-10 anni. Temi: Avventura, scoperta, coraggio e crescita.