Storditore elettrico per gioco durante la ricreazione: intervento dei carabinieri in una scuola del bolognese

I Carabinieri della Compagnia di Imola hanno sequestrato uno storditore elettrico e informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. È successo durante un intervento dei militari in una scuola del bolognese, su richiesta di un insegnante che aveva telefonato al 112 per segnalare la presenza del dissuasore elettrico a uno studente.

All’arrivo dei Carabinieri, il docente riferiva di essere intervenuto subito dopo aver udito il rumore di una scarica elettrica e le risate di due ragazzi che si stavano rincorrendo lungo il corridoio durante la ricreazione delle 11:00. Uno dei due giovani, avvicinato dall’insegnante, deteneva il dispositivo elettrico, verosimilmente artigianale.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Quanto rinvenuto è stato preso in consegna dai Carabinieri che hanno informato i genitori del ragazzo e l’Autorità giudiziaria competente.