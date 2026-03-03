Non cancellarmi. Un libro sulla pace per tutte le biblioteche delle scuole di Bologna

Non cancellarmi è dedicato al tema del diritto alla Pace, e si rivolge ai bambini e alle bambine che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

Alla presentazione parteciperanno l’autore e illustratore del libro, Angelo Ruta, l’assessore alla Scuola e alla Pace, Daniele Ara, Laura Tieghi della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e il presidente dell’Associazione Culturale Umanità APS, Francesco Ferroni.

“Non cancellarmi” è un silent book, un libro universale che, senza usare le parole, prova a superare le barriere linguistiche e culturali, per trovare insieme la forza di “ricucire” quanto strappato dalle guerre e costruire un domani migliore.

L’obiettivo comune del libro è offrire alle bambine e ai bambini di tutto il mondo uno strumento per immaginare un futuro di pace che si sostituisca al vuoto lasciato dalla guerra.

Il libro, realizzato con il contributo dell’Associazione Culturale Umanità APS, vuole contribuire alla riflessione sui diritti umani e diffondere la cultura della pace, mantenendo uno sguardo al mondo intero, perché la Pace è un tema che riguarda tutte le persone.

La realizzazione del libro ha visto il coinvolgimento delle bambine e dei bambini delle Scuole della Pace di Milano che, partecipando a un focus group organizzato e gestito da Carthusia Edizioni, con i loro racconti hanno offerto lo spunto creativo all’autore e illustratore Angelo Ruta per la realizzazione dell’albo illustrato.

La presentazione del libro a Bologna è molto significativa: la scuola bolognese fin dagli anni Sessanta ha vissuto come occasione pedagogica e di crescita il tema della Pace e della costruzione di una cittadinanza attiva che lavori per la non violenza.

Bologna è stata la prima città in cui, con l’assessore Ettore Tarozzi nel 1962, si sviluppò la Marcia della Pace, e furono proprio le scuole e il mondo educativo i protagonisti di questo evento.

Dopo la presentazione, il libro verrà regalato a sei classi di scuole primarie di Bologna e poi distribuito a tutte le biblioteche scolastiche della città.