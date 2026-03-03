‘Mephisto – Romanzo di una carriera’ dal 6 all’8 marzo al Teatro Duse di Bologna

Con la sua cifra stilistica rigorosa e visionaria, in perfetto equilibrio tra tradizione e sperimentazione, Andrea Baracco firma la regia di ‘Mephisto – Romanzo di una carriera’ in scena dal 6 all’8 marzo al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16). Protagonista dello spettacolo tratto dall’opera scritta nel 1936 da Klaus Mann (figlio del Premio Nobel Thomas Mann) è Woody Neri nel ruolo di un attore, Hendrik Höfgen, disposto a tutto pur di continuare a calcare le scene.

Ambientato nella Germania nazista che scivola verso la Seconda Guerra Mondiale, “‘Mephisto’ non è solo un dramma sul compromesso morale, ma una riflessione potente su quanto l’ambizione personale possa intrecciarsi, spesso tragicamente, con le derive del potere” scrive Baracco nelle note di regia, spiegando come il protagonista sia “il simbolo di una società che cede, si adatta, si piega”. ‘Mephisto’ è il racconto di una discesa interiore e al contempo un affresco storico in cui le domande restano terribilmente attuali: fino a dove siamo disposti a spingerci pur di realizzare noi stessi? Chi e cosa siamo pronti a sacrificare?

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it