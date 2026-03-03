E’ morto Jacopo Camagni, geniale disegnatore bolognese. Aveva 48 anni

Il mondo del fumetto piange la scomparsa di Jacopo Camagni, pluripremiato disegnatore bolognese spentosi nei giorni scorsi a 48 anni a causa, pare, delle complicanze di un intervento al cuore. Con trent’anni di carriera alle spalle, Camagni ha lavorato per Marvel, Sergio Bonelli editore, Panini.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Bologna Daniele Del Pozzo: “Ci lascia troppo presto Jacopo Camagni, un disegnatore e autore di fumetti di vero talento, uno degli artisti italiani più apprezzati nel panorama dei comics internazionali, uscito dalla Bologna instancabile fucina di fumettisti.

Jacopo era una persona gentile, di grande umanità e generosità.

Giovane artista di grande immaginazione, aveva lavorato con case editrici prestigiose come Bonelli e Marvel Comics, mentre con le saghe di Nome Omen e Arcadia, edite da Panini Comics, aveva saputo innovare il fantasy, innestandovi la ricchezza della bandiera Rainbow, espressa con un segno grafico e uno stile visivo assolutamente personale.

Jacopo è stata una presenza importante nel mondo dei fumetti e dell’illustrazione e un instancabile ed entusiasta attivista all’interno del Cassero Lgbtqia+ Center di Bologna. Come ogni grande artista ci lascia in dono la sua opera unica; la persona luminosa che è stata ci lascia con il rimpianto per la sua perdita.

Mandiamo un abbraccio e un saluto affettuosi al suo compagno, alla famiglia e alle persone che gli sono state amiche”.