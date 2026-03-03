Castelnuovo, Viaggi nel mondo in Sala delle Mura

Dal Sudamerica all’Africa, passando per Giappone, Taiwan e il profondo nord dell’Europa. Inizia un lungo itinerario per immagini nella Sala delle Mura di Castelnuovo Rangone, con l’edizione 2026 della rassegna di audiovisivi “Viaggi nel mondo”.

La prima tappa è in programma giovedì 5 marzo alle 20.30 con i viaggi in Centro e Sudamerica di Giovanna Braglia, tra abiti tradizionali e paesaggi.

Il 12 marzo passaggio in Sol Levante con le immagini di Franco Bentivoglio raccolte nei suoi viaggi in Giappone e Taiwan. Il 19 marzo Gianni Morandi condurrà alla ricerca dell’ultima Thule in Islanda e nelle isole Svalbard, le regioni abitate più a nord della Terra. Giovedì 26 marzo l’ultimo appuntamento è con Dino Sgarbi e il suo racconto per immagini e suoni delle grandi suggestioni del continente africano.

L’ingresso alle serate è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.