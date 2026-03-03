Cadelbosco di Sopra, trovato alla guida con patente falsa: denunciato

Un giovane di 24 anni, originario del Pakistan e residente in un comune della bassa reggiana, è stato denunciato dai carabinieri dell‘Aliquota Radiomobile della Compagnia di Guastalla con l’accusa di uso di atto falso.

L‘episodio è avvenuto nel pomeriggio del 27 febbraio in via Marconi a Cadelbosco di Sopra, durante un normale servizio di controllo del territorio. Il giovane si trovava alla guida della propria auto quando è stato fermato dai militari per una verifica. Durante l’identificazione, il suo comportamento ha destato sospetti: manifestava infatti un’ansia ingiustificata che ha spinto i carabinieri a procedere con controlli più approfonditi. L’uomo ha presentato un documento di guida apparentemente rilasciato dalle autorità pakistane, ma già a un primo esame il titolo risultava irregolare. Ulteriori accertamenti hanno confermato che il documento era falso.

A quel punto, il documento è stato sequestrato dai carabinieri, e il giovane è stato condotto in caserma. Dopo aver completato le formalità del caso, i militari lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. La denuncia è stata accompagnata dal sequestro del falso documento. Le indagini preliminari proseguiranno con ulteriori approfondimenti investigativi per stabilire le responsabilità e consentire eventuali azioni penali da parte della magistratura.