Bologna: arrestato con una trentina di dosi di marijuana pronte alla vendita dopo la segnalazione dei cittadini

I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un 26enne gambiano, residente a Bologna, disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un servizio antidroga che una decina di militari, tra cui i Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza, del Nucleo Operativo Bologna e V Reggimento Emilia-Romagna, stavano effettuando per le vie del centro, con particolare attenzione a via Montegrappa, per verificare la segnalazione dei cittadini, preoccupati per la presenza di persone sospette, verosimilmente dedite alla vendita di sostanze stupefacenti davanti agli ingressi dei palazzi storici.

Alla vista dei Carabinieri che stavano arrivando in via Montegrappa, il 26enne ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto, identificato e successivamente arrestato per la detenzione di una trentina di dosi di marijuana del peso complessivo di 323 grammi e 1990 euro in contanti. Avendo una residenza nei paraggi, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa del presunto responsabile. Le operazioni di ricerca hanno portato al sequestro di altri 2.200 euro in contanti. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 26enne è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.