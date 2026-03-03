Bike park, 20 mila euro per progetti di insegnamento all’uso della bicicletta per bambine e bambini

Per il terzo anno la Città metropolitana sostiene le Associazioni Dilettantistiche Sportive o di Promozione Sociale e finanzia la gestione dei Bike Park su tutto il territorio. È stato pubblicato l’avviso che finanzia attività di promozione all’utilizzo e all’avviamento alla bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e sicuro, nonché per educare ad un comportamento rispettoso e attento alla circolazione stradale.

Si tratta di 20.000 euro totali destinati alle associazioni che propongono il servizio di “Bike park”: corsi di insegnamento all’uso della bicicletta, di educazione stradale e di conoscenza della Bicipolitana che consente autonomia di movimento anche ai più piccoli. I corsi si dovranno svolgere il sabato mattina, dal 11 aprile al 30 maggio 2026 con possibilità di ampliare l’offerta anche per tutto il mese di giugno.

Ogni Bike park dovrà coinvolgere non meno di 55 partecipanti, con una riduzione a 30 per le iniziative svolte nei Comuni sotto i 15.000 abitanti.

Nel dettaglio saranno sette sabati di attività rivolte a bambine e bambini dai 4 agli 11 anni, due i livelli proposti: il primo, di avviamento puro e il secondo, più focalizzato al miglioramento delle competenze in strada e fuori strada e all’educazione stradale.

Ogni Associazione selezionata dovrà occuparsi della gestione operativa del Bike Park (accoglienza, distribuzione gadget e materiale informativo, registrazione presenze, assicurazione partecipanti, messa in disponibilità istruttori) e della promozione delle attività.

L’importo complessivo destinato al progetto è di 20.000 euro, stanziati da Città metropolitana e Comune di Bologna, che verranno assegnati sulla base della valutazione delle proposte pervenute, fino ad esaurimento dei fondi, per l’attività di realizzazione dei Bike Park.

La quota assegnata a ciascuna Associazione che si occuperà della gestione dei Bike Park sarà destinata alla copertura dei compensi degli istruttori/istruttrici e del personale utile alla realizzazione dei Bike Park; degli eventuali costi aggiuntivi di promozione/comunicazione; dell’eventuale acquisto di materiali e dell’eventuale costo della quota associativa, se sostenuta dall’Associazione.

I destinatari del contributo sono Associazioni Dilettantistiche Sportive e/o Associazioni di Promozione Sociale che abbiano come finalità la gestione di una o più attività sportive legate al mondo della bicicletta, senza scopo di lucro e per scopi di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

Chi si iscrive al Bike Park non dovrà corrispondere alcuna quota, fatta eccezione per l’eventuale tessera associativa all’Associazione che gestisce l’evento, a fini assicurativi e di registrazione delle/dei partecipanti.



I soggetti interessati dovranno presentare la documentazione richiesta (modulo di adesione e scheda progetto) via PEC a: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it entro le ore 12 del 10 marzo 2026.

Qui i dettagli e le modalità di partecipazione