‘Viaggio nella Calabria che cambia’, dal 12 al 15 maggio nell’ambito di un progetto del Comune di Casalgrande

Nell’ambito del progetto “Semi di Legalità”, il Comune di Casalgrande promuove, in collaborazione con GOEL – Gruppo Cooperativo di Gioiosa Ionica, un viaggio in Calabria dal 12 al 15 maggio dal titolo “Viaggio nella Calabria che cambia”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere da vicino esperienze di cittadinanza attiva che, attraverso la cooperazione, hanno aperto spazi di libertà dalle mafie, promuovendo sviluppo, inclusione e riscatto sociale. Un itinerario pensato per incontrare persone, ascoltare testimonianze e scoprire un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali.

All’arrivo, i partecipanti incontreranno i referenti di GOEL – Gruppo Cooperativo, comunità di persone, imprese e cooperative sociali impegnate nel cambiamento e nel riscatto della Calabria.

Il programma: tra storia, borghi e natura

Il programma prevede la visita al Parco archeologico di Locri Epizefiri, importante polis della Magna Grecia che diede i natali a Zaleuco, considerato il primo legislatore d’Occidente, e alla poetessa Nosside.

Tappa a Sant’Agata del Bianco, paese natio dello scrittore Saverio Strati, Premio Campiello. Il borgo è rinato grazie a un percorso artistico ispirato alle sue opere: il Museo degli artisti sant’agatesi, la Via delle Porte Pinte, i murales, il Museo delle Cose Perdute, la Piazzetta dei Pensieri e la casa-museo dello scrittore.

Non mancherà il Parco Nazionale dell’Aspromonte, autentico scrigno di biodiversità. È previsto un percorso guidato nell’area forestale del Passo di Ropolà, alla scoperta della flora e della fauna dell’Aspromonte, dove alcuni boschi vetusti sono diventati patrimonio UNESCO.

Sosta a Gerace per la visita guidata della celebre cittadina medievale, con la Basilica Minore bizantino-normanna, il Museo Diocesano, il Castello Normanno e le botteghe dei maestri ceramisti.

Il viaggio proseguirà nell’Area Grecanica e a Reggio Calabria, dove sopravvivono tracce dell’antica cultura grecanica nella lingua grika, nella gastronomia e nell’arte. In programma la visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che custodisce i celebri Bronzi di Riace, tra le pochissime statue greche in bronzo giunte integre fino a noi.

Sulla via del rientro, sosta a Scilla, con il caratteristico borgo marinaro di Chianalea, e a Mammola per la visita guidata al MU.SA.BA., Parco-Museo di arte contemporanea fondato da Nik Spatari e Hiske Maas. Tra le opere più celebri, il grande dipinto “Il Sogno di Giacobbe”, definito la “Cappella Sistina del Sud”, e il Cortile dei Mosaici.

Tappa significativa sarà anche Camini, dove la cooperativa sociale Eurocoop Servizi ha trasformato un borgo segnato dallo spopolamento in una comunità multietnica, che accoglie famiglie di rifugiati e richiedenti asilo attraverso un modello di ospitalità diffusa.

I partecipanti visiteranno il centro e le attività produttive avviate (tessili, ceramica, gioielli, prodotti tipici), accompagnati da mediatori linguistici e culturali, con pranzo etnico presso il ristorante gestito dalla cooperativa.

Nel pomeriggio, trasferimento presso l’aeroporto di Lamezia Terme per il rientro.

Le parole dell’assessore

«Con questa iniziativa, arrivata alla seconda edizione – afferma l’assessore alla legalità Marco Cassinadri – vogliamo offrire ai cittadini di Casalgrande e a tutti coloro che vorranno partecipare l’opportunità di visitare la nuova Locride e conoscere l’esperienza di un popolo e di tanti giovani che lottano costantemente contro le ingiustizie, le mafie e l’emarginazione sociale.

La Calabria, terra dalle bellezze spesso sconosciute, famosa per la sua generosa ospitalità e la rinomata tradizione culinaria, racchiude paesaggi incantevoli, dalla montagna al mare nel giro di pochi chilometri. Il suo ricco patrimonio storico e culturale affonda le radici in un passato segnato dall’incontro di culture e popoli diversi, da cui è nata la cultura mediterranea.

Ringrazio Vincenzo Linarello, co-fondatore e presidente di GOEL – Gruppo Cooperativo, e i suoi collaboratori per la disponibilità nella programmazione di questa importante iniziativa e per la testimonianza che costantemente ci offrono».

Informazioni e modalità di partecipazione

Quota di partecipazione: 600,00 euro (viaggio a/r aereo escluso).

Il viaggio si attiverà con almeno 8 iscritti entro il 31 marzo.

La quota dovrà essere versata, a viaggio confermato, entro il 15 aprile 2026.