Vandalismo all’Eighth Day Bar: la risposta di Cavriago è un “noi” che si prende cura

Otto volontari, tre ore di lavoro condiviso e un messaggio chiaro: ai gesti che deturpano si risponde con azioni che ricuciono. La mattinata di volontariato promossa dal Comune di Cavriago per ritinteggiare le pareti vandalizzate dell’Eighth Day Bar, situato all’interno del giardino del Centro Cultura Multiplo è stata un successo e ha mandato un segnale forte.

L’iniziativa nasce dopo i ripetuti episodi di vandalismo che avevano colpito il punto ristoro, gesti che portano con sé un messaggio individualista, un “io” che si impone sullo spazio pubblico senza relazione né responsabilità a cui si vuole dare una risposta di segno opposto, un “noi” concreto, fatto di persone che hanno scelto di dedicare tempo ed energie per restituire decoro a un luogo che appartiene alla comunità.

«Di fronte a un atto che deturpa un bene comune, la risposta più alta non è l’indignazione sterile, ma l’impegno” – afferma l’assessore alla partecipazione Luca Brami – “una comunità che si rimbocca le maniche e ricostruisce ciò che è stato colpito afferma un principio essenziale: lo spazio pubblico appartiene a tutti e ciascuno ne è responsabile”.

L’Eighth Day Bar non è infatti un semplice esercizio pubblico. È un laboratorio di inclusione, gestito da ragazze e ragazzi con disabilità del progetto “Ottavo Giorno”, insieme all’associazione La Rondine – composta dai genitori – e ai volontari della Cooperativa Cinema Teatro Novecento. Uno spazio di crescita, autonomia e relazioni, dove la fragilità diventa occasione di partecipazione attiva.

Il Comune ha curato l’organizzazione e messo a disposizione materiali e attrezzature; la comunità ha messo il resto, confermando l’attenzione e l’affetto verso un’esperienza che è patrimonio collettivo

“Qui non si tratta soltanto di ridare colore a un muro, ma di riaffermare un’idea di convivenza fondata sulla solidarietà e sulla partecipazione. Ai gesti che esprimono egoismo e disprezzo per il bene collettivo, noi opponiamo la forza tranquilla del “noi”, la scelta consapevole di prendersi cura.” Conclude l’assessore Brami.