Torna “Mastri Librai”, l’iniziativa del Comune di Guastalla dedicata ai giovani lettori

È ripartito con slancio anche nel nuovo anno “Mastri Librai”, l’iniziativa del Comune di Guastalla dedicata ai giovani lettori che desiderano trasformare la lettura da attività solitaria a momento di scambio e confronto. Il gruppo di lettura, rivolto alla fascia d’età 14-19 anni, torna a riunirsi domani, martedì 3 marzo alle ore 14:00 presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini (Piazza Garibaldi, 1).

Durante questi pomeriggi, i ragazzi hanno l’opportunità di offrire consigli di lettura e condividere impressioni su una vastissima gamma di generi: fantasy, fumetti, gialli, storie d’amore, avventura, thriller, storia e viaggi. Il clima è amichevole e aperto alla critica letteraria “senza filtri”, permettendo a ogni partecipante di esprimere i propri gusti in totale libertà.

A coordinare il dialogo sarà Alice Torreggiani della Cooperativa Equilibri di Modena. Esperta in letteratura per ragazzi con una laurea magistrale in editoria e giornalismo, Alice collabora attivamente con il Festivaletteratura di Mantova (progetto europeo “Read On”) e scrive recensioni per diverse testate online. La sua presenza garantisce un supporto qualificato e appassionato per stimolare la curiosità dei partecipanti.

“Il gruppo ‘Mastri Librai’ è nato per dare voce ai ragazzi e alle loro passioni,” spiegano le bibliotecarie di Guastalla. “In un’età in cui la lettura diventa spesso una scelta solitaria o un obbligo scolastico, vogliamo offrire uno spazio dove leggere sia soprattutto condivisione e divertimento.”

Come partecipare

L’invito è rivolto a chiunque ami leggere o sia semplicemente curioso di scoprire nuove storie. La partecipazione a “Mastri Librai” è gratuita, ma per facilitare l’organizzazione è gradita la prenotazione.

INFO Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini, Piazza Garibaldi 1, Guastalla – Tel. 0522.839759 – 755; email: biblioteca@comune.guastalla.re.it