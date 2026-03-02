Sopralluoghi nelle scuole di Fiorano

A fine febbraio, come è ormai prassi dell’Amministrazione di Fiorano Modenese, si è svolto un sopralluogo congiunto presso gli edifici scolastici del territorio comunale. Erano presenti l’assessora alla scuola, Monica Lusetti, referenti dell’Ufficio Istruzione, e dell’Ufficio Tecnico comunale, le dirigenti scolastiche e personale scolastico.

L’incontro direttamente sui luoghi si è rivelato particolarmente utile per avere un quadro aggiornato e puntuale dello stato delle strutture, per confrontarsi in modo concreto sulle criticità presenti e definire insieme le priorità di intervento.

Gli interventi di manutenzione che verranno programmati saranno concordati sulla base di quanto emerso nel corso dei sopralluoghi, in base alle disponibilità economiche dell’Ente e alle esigenze della comunità scolastica.

“Questa modalità operativa è diventa ormai un’abitudine consolidata da alcuni anni e un appuntamento fisso nel calendario dell’Amministrazione. Il confronto diretto tra amministratori, uffici tecnici e istituzioni scolastiche si conferma uno strumento fondamentale di ascolto e collaborazione. – sottolinea l’assessora alla scuola Monica Lusetti – Nel tempo, il lavoro congiunto e le importanti risorse stanziate dal Comune hanno prodotto risultati significativi e concreti: le criticità si sono progressivamente ridotte e le situazioni da affrontare risultano meno numerose. Un percorso che dimostra come la programmazione condivisa e il dialogo costante consentano di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della comunità scolastica”.