Sassuolo: auto danneggiate e razziate in via Roma e via Marini

Atti di vandalismo si sono verificati nelle scorse ore in via Roma e via Marini, interessando numerosi veicoli parcheggiati lungo la strada. Diversi finestrini delle auto sono stati mandati in frantumi, e gli interni delle vetture sono stati saccheggiati da individui ancora non identificati.

L’intera vicenda ha generato una forte ondata di indignazione e sconcerto tra i residenti. L’accaduto lascia emergere una crescente preoccupazione per la sicurezza e la necessità di azioni più incisive per contrastare episodi simili in futuro.