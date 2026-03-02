lunedì, 2 Marzo 2026
San Possidonio per la Festa della Donna: Serena Ballista presenta “Per mille camicette al giorno”

Bassa modeneseSan Possidonio
In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, il Comune di San Possidonio promuove una giornata di riflessione e approfondimento culturale attraverso l’opera della scrittrice e formatrice Serena Ballista con la presentazione del volume “Per mille camicette al giorno”. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico su temi cruciali quali lo sfruttamento del lavoro femminile, la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e la dignità delle lavoratrici.

Il Programma della Giornata:

Giovedì 5 marzo 2026 sono previsti due incontri distinti per coinvolgere diverse fasce della popolazione:

  • Mattino: presso il Palazzurro di Via Focherini, un incontro riservato agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Sergio Neri” (classi 5^ della primaria e l’intero ciclo della secondaria di primo grado).
  • Sera: alle 20.45 un incontro pubblico in Auditorium Principato di Monaco rivolto a tutta la cittadinanza, dove l’autrice dialogherà con i presenti sui temi legati alle lotte sociali femminili e alla memoria storica, con un focus particolare sul tragico evento del Triangle Fire di New York.

L’iniziativa, curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Possidonio, valorizza la competenza tecnica e culturale maturata da Serena Ballista nell’ambito delle politiche di genere. L’Amministrazione comunale ha individuato nei contenuti dell’opera un efficace strumento didattico e divulgativo per accompagnare le celebrazioni dell’8 marzo.

«L’obiettivo è offrire strumenti di riflessione che, a partire dalla storia del lavoro femminile, aiutino a rafforzare la consapevolezza dei diritti conquistati e delle sfide ancora aperte» afferma la sindaca Veronica Morselli con delega alla cultura.

















