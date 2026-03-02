Reggio Emilia, coppia denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Un giovane di origini tunisine di 26 anni, domiciliato a Reggio Emilia, e una giovane siciliana di 22 anni, residente in provincia di Messina, sono stati denunciati dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato nella mattinata del 27 febbraio scorso, durante un servizio di pattugliamento e controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria storica della città e delle zone limitrofe.

Nel corso dell’attività, i militari, transitando in Piazzale Marconi, hanno notato un giovane di origine africana che, vedendoli, ha assunto un atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, il giovane, visibilmente nervoso, ha consegnato spontaneamente circa 10 grammi di hashish suddivisi in dosi e custoditi in un involucro di plastica, nonché una pasticca di ecstasy rosa a forma di cuore del peso di circa 1 grammo, anch’essa contenuta in un involucro di plastica. La sostanza era nascosta all’interno della manica della felpa che indossava. Successivamente, la perquisizione presso il domicilio del giovane ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori 46 grammi di hashish. La droga era nascosta nella borsa della sua fidanzata, una ragazza di 21 anni. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Sulla base delle prove raccolte e degli elementi emersi durante le indagini preliminari, il giovane tunisino e la compagna sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Gli accertamenti proseguiranno con ulteriori approfondimenti investigativi per valutare eventuali sviluppi nell’ambito dell’azione penale.