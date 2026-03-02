Petra Magoni e Mauro Ottolini in concerto a Casalgrande per Crossroads Festival

Il festival itinerante Crossroads completa l’esordio della sua ventisettesima edizione con una seconda serata al Teatro Fabrizio De André di Casalgrande (RE), dove mercoledì 4 marzo si esibiranno in concerto la cantante Petra Magoni e il trombonista Mauro Ottolini (che in questa occasione esibirà anche le sue doti di polistrumentista e di vocalist). Assieme a Thomas Sinigaglia (fisarmonica, looper) e Michele Cusato (chitarra acustica), questi due artisti di riferimento della scena nazionale proporranno un viaggio inusuale nella musica cantautorale italiana di tutti i tempi.

Petra Magoni e Mauro Ottolini, due delle personalità più estrose della musica creativa italiana, si incontrano sul terreno di gioco dei grandi classici del cantautorato nazionale. Brani intramontabili di Lucio Battisti, Paolo Conte, Bruno Lauzi, Giorgio Gaber, Fabrizio De André e altri giganti della musica italiana vengono riletti attraverso l’energia dirompente e imprevedibile di Petra Magoni e l’estro creativo di Mauro Ottolini. “Gira Dischi” non è un mero tributo ma una profonda rilettura, ricca di ironia e sorprendente profondità espressiva, che esalta le doti dei suoi interpreti.

Petra Magoni trasforma ogni esibizione in un momento intensamente emotivo e immaginifico. Istintiva ed energica, ha una voce capace di plasmarsi in infinite sfumature e adattarsi ai più vari contesti: oltre che con Ferruccio Spinetti (nel duo Musica Nuda), si è esibita con Al Jarreau, Paolo Fresu, Francesco Bearzatti, Peppe Servillo, Morgan, Mario Biondi…

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it – website: www.crossroads-it.org – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite : Casalgrande (RE): Teatro De André, Piazza Ruffilli 1, tel. 0522 1880040. Biglietteria serale dalle ore 20, tel. 334 2555352.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 1880040 (da martedì a sabato ore 9-13; martedì e giovedì ore 15-19), info@teatrodeandre.it, www.teatrodeandre.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.