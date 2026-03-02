Modena: patologie croniche a scuola, un seminario online su diabete e anemia

Patologie croniche che entrano sempre più spesso anche nelle aule scolastiche, chiamando insegnanti ed educatori a confrontarsi con bisogni sanitari di bambine e bambini che si intrecciano con quelli educativi e relazionali.

Mercoledì 4 marzo, dalle 17 alle 19, è in programma il corso online “Le patologie croniche a scuola: diabete e anemia falciforme”, rivolto a educatrici ed educatori di nido, docenti di scuola dell’infanzia e primaria di Modena e provincia, insegnanti di sostegno e personale educativo assistenziale. Iscrizioni su mymemo.comune.modena.it/corso/le-patologie-croniche-scuola-diabete-e-anemia-falciforme

L’iniziativa rientra tra le attività formative proposte da Memo il multicentro educativo Sergio Neri, nell’ambito della collaborazione con Spazio Incontro, il servizio del Comune di Modena attivo nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica del Policlinico, che da oltre trent’anni tutela il diritto al gioco, alla relazione e al benessere anche durante la malattia. Il corso, promosso dal Coordinamento pedagogico territoriale, intende offrire informazioni essenziali per accogliere e accompagnare bambine e bambini con patologie croniche, favorendo una collaborazione efficace tra scuola, famiglia e servizi sanitari.

Particolare attenzione è dedicata all’anemia falciforme, malattia ereditaria che a Modena interessa almeno un centinaio tra bambini e adolescenti e che può comportare crisi dolorose improvvise e anemia e sul diabete tipo 1, malattia ben nota, che colpisce 12 su 100.000 bambini all’anno in Italia: ambedue incidono in modo significativo sulla quotidianità scolastica e relazionale, sulla alimentazione e sugli stili di vita. Numerosi studi evidenziano come un’alleanza terapeutica consapevole rappresenti un vantaggio non solo sanitario ma anche sociale, migliorando la qualità della vita dei piccoli pazienti.

Relatori dell’incontro saranno i dottori Alessia Pancaldi e Giovanni Palazzi, dell’Unità operativa di Oncoematologia pediatrica e il Dott.Francesco Candia, della Unità Operativa di Pediatria di Modena, ambedue dirette dalla Prof.ssa Barbara Predieri. La partecipazione è gratuita fino a un massimo di 150 iscritti.