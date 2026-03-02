Maranello: Servizio Civile, dieci posti per ragazzi e ragazze

E’ aperto il bando per la selezione di operatrici e operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. 10 posti sono destinati a progetti del Comune di Maranello: 2 posti per il progetto “Biblioteche: un investimento per il futuro”, 8 posti per il progetto “Aiutare per crescere nelle comunità del distretto ceramico 2”.

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 519,47 per un servizio di circa 25 ore alla settimana per 12 mesi (pari a 1.145 ore in un anno). Possono presentare domanda le giovani ed i giovani con cittadinanza italiana, oppure in uno degli stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché regolarmente soggiornante in Italia; dai 18 ai 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026. Dopo la scadenza dei termini presso il Comune di Maranello verranno svolti i colloqui di selezione con le candidate e i candidati che hanno presentato domanda. I progetti saranno avviati a partire dal 18 settembre 2026. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Maranello.